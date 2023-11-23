День акварели и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 23 ноября

Международный день имидж-консультанта, день борьбы с безнаказанностью, а также другие необычные праздники, которые сегодня отмечают в мире.

Международный день акварели

Инициатором учреждения Международного дня акварели стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Благодаря своему выдающемуся художественному таланту он сумел доказать миру, что акварель способна не хуже масла передавать красоту нашего мира. День акварели начал отмечаться по его инициативе в 1991 году.

Женские ноги. fishki.net.

День вставания с той ноги

Ежегодно, 23 ноября в мире отмечается День вставания с той ноги. Кто-то рассматривает его в качестве отличного повода, чтобы улучшить себе и окружающим настроение. Другие же считают данный праздник отличным инструментом в борьбе с суевериями.

Удушье. Преступление СС0

Международный день борьбы с безнаказанностью

Праздник был учрежден в 2011 году по инициативе Международной ассоциации по защите свободы человека (IFEX), основанной в Монреале в 1992 году при участии Комитета защиты журналистов.

Макияж. freepik.com/halayalex

Международный день имидж-консультанта

23 ноября свой профессиональный праздник отмечают имидж-консультанты. С каждым годом эта профессия становится все более популярной в современном мире. Эти специалисты помогают тысячам людей быть увереннее в себе, создать свой индивидуальный стиль и раскрыть личность.