Дело экс-директора барнаульского «Жилфонда» засекретили

В ответ на запрос о том, какой суммой могла завладеть Авдюхина и сколько пострадало граждан, в полиции ответили, что не будут разглашать информацию до передачи дела в суд.

Правоохранители отметили, что Авдюхина находится в международном розыске, но ни одна страна еще не ответила на запрос о ее местонахождении положительно.

Ранее источник, хорошо знакомый с ситуацией, утверждал, что экс-директор вместе с семьей находится в Аргентине. Предположительно, туда они улетели после недолгого пребывания в Турции, куда сбежали из России с похищенным средствами.

Напомним, в декабре 2022 года из офиса барнаульского «Жилфонда» пропали деньги клиентов, которые они хранили в индивидуальный ячейках на период заключения сделок. Речь может идти о более 100 млн рублей.

Коллеги заподозрили исчезнувшую после этого директора Людмилу Авдюхину. На нее завели уголовное дело и объявили в розыск.

2 марта агенство недвижимости выплатило деньги всем пострадавшим клиентам. О точной сумме выплат неизвестно.