Дедовские плачи — приметы и традиции 7 ноября

7 ноября на Руси справляли Дедовские плачи. Также этот день знают как Праведную Тавифу, Федотов день и Красную горку.

Традиции Дедовских плачей

7 ноября был днем поминания ушедших из жизни родственников и друзей. Казалось, что усопших оплакивает сама природа — в этот день было ненастье, холод и слякоть.

Люди ходили на кладбище, убирались на могилках, пока их еще не засыпало снегом. Нищим раздавали угощенья, чтобы те помянули умерших. А после проводили по умершим трапезу.

Также помогали сиротам и обездоленным.

Женщины раскаивались в грехах, чтобы встретить зиму с чистыми помыслами.

Свечи. Молитва. СС0

Что нельзя делать 7 ноября?

Запрещено плохо говорить и думать об усопших — иначе их душа никогда не успокоится.

Не следует проводить шумных гуляний — это неуважение к мертвым.

Не рекомендуется проливать слезы на подушку — а то кошмары будут ночью сниться.

Нельзя тратить большие суммы — иначе деньги совсем покинут дом.

Нельзя есть хлеб, иначе год будет тяжелым.

Хлеб, буханка, сдоба. pixabay.com/

Приметы Дедовских плачей