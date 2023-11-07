8 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Дедовские плачи — приметы и традиции 7 ноября

7 ноября на Руси справляли Дедовские плачи. Также этот день знают как Праведную Тавифу, Федотов день и Красную горку.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Традиции Дедовских плачей

7 ноября был днем поминания ушедших из жизни родственников и друзей. Казалось, что усопших оплакивает сама природа — в этот день было ненастье, холод и слякоть.

Люди ходили на кладбище, убирались на могилках, пока их еще не засыпало снегом. Нищим раздавали угощенья, чтобы те помянули умерших. А после проводили по умершим трапезу.

Также помогали сиротам и обездоленным.

Женщины раскаивались в грехах, чтобы встретить зиму с чистыми помыслами.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Что нельзя делать 7 ноября?

  • Запрещено плохо говорить и думать об усопших — иначе их душа никогда не успокоится.
  • Не следует проводить шумных гуляний — это неуважение к мертвым.
  • Не рекомендуется проливать слезы на подушку — а то кошмары будут ночью сниться.
  • Нельзя тратить большие суммы — иначе деньги совсем покинут дом.
  • Нельзя есть хлеб, иначе год будет тяжелым.
Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Приметы Дедовских плачей

  • Утром туман – к оттепели.
  • Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – к сильному ветру.
  • Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.
  • Ветер завывает — ненастье продлится еще несколько дней.
  • Много листьев на деревьях — к затяжной зиме.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость