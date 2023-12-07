Даже фигу не показать. Как алтайские врачи возвращают подвижность неподвижным конечностям

Елена Дворянскова и Вероника Николаева обратились к врачам с похожей проблемой — у них не работала кисть руки. Пальцы отказывались слушаться, а многие привычные дела были больше не под силу. В отделении реабилитации Консультативно-диагностического центра (КДЦ) Алтайского края женщинам помогли восстановить былую подвижность и вновь поверить в себя.

Страх музыканта

Елена Дворянскова преподает в музыкальной школе и учит детей играть на красивом старинном инструменте – домре. Чтобы освоить его, требуется хорошая подвижность рук и послушность пальцев. Их музыкант развивает годами.

Но этим летом случилось несчастье - женщина получила серьезную травму. Она работала на даче и подпиливала деревья, как вдруг циркулярная пила сорвалась и задела руку Елены ниже локтя, оставив глубокую рану. Женщину срочно повезли в больницу, потребовалась операция. Руку зашили, однако пальцы больше не двигались, а это самое страшное для музыканта.

«Это было для меня настоящим ударом. Я очень переживала, что больше не смогу играть на домре и потеряю работу», - вспоминает Елена.

Отделение реабилитации в консультативно-диагностическом центре Юлия Дильман

Женщина обратилась в поликлинику по месту жительства, и оттуда ее направили в КДЦ Алтайского края. Там она попала на прием к рефлексотерапевту Борису Рожкову.

«Именно Борис Алексеевич своим добродушием и оптимизмом вселил в меня надежду и сказал, что я снова смогу играть. Он же и рассказал мне о существовании реабилитационного отделения и объяснил, как сюда попасть», - рассказывает Елена.

Все от незнания

Действительно, не многие люди, в том числе врачи поликлиник еще знают о существовании отделения реабилитации в КДЦ. Оно появилось в Барнауле недавно, в апреле 2023 года. Здесь лечат пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

«Неинформированность поликлиник — пока наша главная проблема. Мы рассылаем информационные письма в медучреждения города, но не от всех получаем отклик. Также не всегда при выписке из стационара врачи указывают, что пациенту нужно пройти именно реабилитацию. Вместо этого они рекомендуют «массаж и ЛФК по месту жительства». Отсюда и незнание людей», - отмечает Константин Колокольцев, заведующий отделением.

Реабилитация требуется людям после переломов, перенесенных операций, протезирования суставов, а также с жалобами на стойкий болевой синдром и слабость в конечностях. За семь месяцев работы отделение приняло 234 человека.

Отделение реабилитации в консультативно-диагностическом центре Юлия Дильман

Только помада и карандаш

С похожей проблемой, как у Елены, обратилась и Вероника Николаева. Пальцы на руке почти не слушались. Чуть подвижными были только большой и указательный, которые приходилось сгибать другой рукой. Произошло это вследствие спазма мышц руки на фоне сильного стресса. Вероника неожиданно потеряла мужа, который совсем немного не дожил до 50-летия.

«В какой-то момент пальцы просто согнулись и больше не расправлялись. Болели очень сильно», - вспоминает женщина.

Веронике тоже потребовалась операция, которая прошла в конце апреля. Однако три недели спустя рука оставалась неподвижной. Женщина больше не могла выполнять привычные дела по дому: носить пакеты и сумочку в поврежденной руке, готовить, убираться и даже держать полный стакан воды. «Все, что я могла, это держать помаду и карандаш для губ», - говорит пациентка.

Отделение реабилитации в консультативно-диагностическом центре Юлия Дильман

В КДЦ Веронику направил хирург, и в конце июня она пришла в отделение реабилитации.

Попасть сюда можно только по направлению лечащего врача: хирурга, травматолога, невролога или терапевта. Они записывают пациента через удаленную регистратуру. Напрямую же отделение не может взять пациентов.

«Бывают и такие ситуации, когда пациент узнает о существовании отделения реабилитации от другого человека: знакомого или другого врача. В таком случае, чтобы сюда попасть, нужно самостоятельно обратиться к лечащему врачу и попросить направление. Это осуществляется довольно легко», - объясняет Елена Мелентьева, врач по лечебной физкультуре.

Отделение реабилитации в консультативно-диагностическом центре Юлия Дильман

Детские пазлы и иглоукалывание

При поступлении в отделение врачи оценивают возможности пациента, составляют индивидуальный план лечения и дают рекомендации по дальнейшему восстановлению.

Реабилитация длится 10 рабочих дней. В день упражнения занимают от полутора до трех часов. Так что Вероника и Елена проходили занятия утром, а после ехали на работу или по своим делам.

Женщинам назначили почти одинаковые процедуры из-за схожести проблемы. Это массаж поврежденной руки, иглотерапия, занятия ЛФК и курс физиотерапии. Пациентки занимались на специальных тренажерах и развивали подвижность мышц. А после работали над мелкой моторикой и, как в детстве, собирали пазлы и перекатывали специальные шипастые мячики.

«Здесь работают замечательные люди! Благодаря им, мне хотелось каждый день приходить сюда, видеться с девочками на ЛФК, общаться с врачами и видеть, как каждый день рука становится все подвижнее и послушнее», - рассказывает Елена Дворянскова.

Дополнительно вес пациенты отделения выполняют домашние задания. Ведь двух часов занятий только в центре недостаточно, чтобы быстро восстановиться. Тем более, что некоторые упражнения нужно делать и по три-четыре раза в день.

«Очень важно, чтобы пациент тоже был мотивирован на свое выздоровление. От него зависит успех реабилитации», - отмечает врач по лечебной физкультуре.

Как правило, человек проходи не один реабилитационный курс. Через три месяца Елена отправится на повторный. А Вероника – на третий через полгода.

«Когда я пришла сюда во второй раз, то меня здесь встретили, как дома. Все меня здесь уже знают и относятся с теплотой. Если что-то непонятно - объяснят, если сложно -помогут», - рассказывает Вероника Николаева.

Отделение реабилитации в консультативно-диагностическом центре Юлия Дильман

Чудо в простом

«В отделение я пришла, честно говоря, со слезами, - вспоминает Елена. - Я тогда думала, что у меня рука больше не восстановится. Но когда меня здесь встретили – с улыбкой и лаской – то все тревоги развеялись. И я снова поверила в себя».

Женщина упорно работала над поврежденной рукой. Ей хотелось как можно быстрее восстановиться, чтобы успеть к началу учебного года.

«Пальцы еще не очень слушались, но я уже могла немного преподавать. А вот через пять месяцев я снова могу играть, недавно даже выступала в составе ансамбля на международном конкурсе «Libertango». Мы заняли первое место! И все благодаря врачам и медсестрам отделения», - рассказывает пациентка.

Отделение реабилитации в консультативно-диагностическом центре Юлия Дильман

Удалось восстановиться и Веронике. Сейчас она радуется, что может снова сгибать пальцы в кулак, самой резать овощи, а не пропускать их через комбайн, и даже показывать фиги.