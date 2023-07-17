19 июля
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Жизнь

Дайверы встретили предвестника апокалипсиса в водах Тайваня

Дайверы у берегов Тайваня наткнулись на гигантскую сельдь, которую еще называют Сельдяным королем или рыбой судного дня. Об этом сообщает "Российская газета".

Сельдяной король
Сельдяной король
Скриншот видео

Длина обнаруженного Сельдяного короля составляет два с половиной метра. Хотя в природе они могут достигать размеров в 11 м, что делает их самыми длинными из всех костистых рыб.

Дайверы заметили, что на теле рыбы есть неизвестные большие отверстия. Эксперты считают, что на Сельдяного короля напала акула-резак.

Появление рыбы у берегов Тайваня удивило многих исследователей, так как Сельдяные короли обитают на глубине от 200 до 1000 м ниже поверхности океана.

Местные жители считают появление рыбы судного дня плохим предзнаменованием. Люди верят, что она предвещает скорое землетрясение. Суеверие возникло из японской мифологии.

Также на Фукусиме в 2009 году выбросила на берег десятки этих существ. Уже в 2011 там произошло серьезное цунами из-за аварии на АЭС.

Однако ученые опровергают данное верование. Эксперты считают, что Сельдяные короли покидают родные глубины, когда их физическое состояние очень плохое. Потому часто их находят мертвыми.

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