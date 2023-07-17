Дайверы встретили предвестника апокалипсиса в водах Тайваня

Дайверы у берегов Тайваня наткнулись на гигантскую сельдь, которую еще называют Сельдяным королем или рыбой судного дня. Об этом сообщает "Российская газета".

Длина обнаруженного Сельдяного короля составляет два с половиной метра. Хотя в природе они могут достигать размеров в 11 м, что делает их самыми длинными из всех костистых рыб.

Дайверы заметили, что на теле рыбы есть неизвестные большие отверстия. Эксперты считают, что на Сельдяного короля напала акула-резак.

Появление рыбы у берегов Тайваня удивило многих исследователей, так как Сельдяные короли обитают на глубине от 200 до 1000 м ниже поверхности океана.

Местные жители считают появление рыбы судного дня плохим предзнаменованием. Люди верят, что она предвещает скорое землетрясение. Суеверие возникло из японской мифологии.

Также на Фукусиме в 2009 году выбросила на берег десятки этих существ. Уже в 2011 там произошло серьезное цунами из-за аварии на АЭС.

Однако ученые опровергают данное верование. Эксперты считают, что Сельдяные короли покидают родные глубины, когда их физическое состояние очень плохое. Потому часто их находят мертвыми.