Открытие пожароопасного сезона на территории региона запланировали на 12 апреля, сообщают в мэрии Барнаула.

Замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский призвал регионы быть особенно внимательными к лесопожарной обстановке.

Он рекомендовал заранее увеличить количество патрулирований, чтобы не допустить поджог сухой травы местными жителями.

При этом в ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают, что самое опасное весной — это несоблюдение безопасности при очистке территорий от сухой растительности.

Сжигать прошлогоднюю траву рискованно. Небольшое возгорание может превратиться в стихийное бедствие, когда огонь добирается до населенного пункта и ставит под угрозу жилые дома.

Только за последние сутки, с 5 по 6 апреля, зафиксировали 51 случай неконтролируемого горения травы.

Ранее в марте первый пожар из-за прошлогодней сухой травы произошел в Алтайском крае.