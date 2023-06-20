22 июня
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Жизнь

Даня Милохин хочет вернуться в Россию, потому что у него закончились деньги

Печально известный тиктокер Даня Милохин заявил, что у него совсем закончились деньги, и он хочет вернуться в Россию. Об этом сообщает StarHit.

Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу "Ледниковый период".
Евгения Медведева и Даня Милохин - яркие участники шоу "Ледниковый период".
Пресс-служба Первого канала.

Вот уже полгода Милохин жалуется на безденежье. Оказалось, что за границей его контент никому не интересен. А рекламодатели стали избегать тиктокера, после того, как он неожиданно покинул шоу «Ледниковый период» и подставил "Первый канал".

Отвернулись от Дани и его российские фанаты после того, как он спел в прямом эфире гимн Украины.

От нищенского существования Милохина спасла продажа личного автомобиля класса люкс. Майбах за 8 млн рублей тиктокер продал за 5 млн.

Подписчики Дани поинтересовались, когда он вернется в Россию. Милохин ответил, что уже думает об этом.

«Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там», — ответил Даня в личном блоге.

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