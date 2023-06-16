Дачников могут начать штрафовать за бани и сараи на участке

Владельцев дач могут начать штрафовать за незарегистрированные постройки на участке. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

Какие постройки должны быть зарегистрированными?

Дачникам напоминают, что некоторые хозпостройки должны иметь обязательную государственную регистрацию, так как считаются объектом налогообложения. Например, сараи, гаражи, бани, теплицы.

Главный признак хозпостройки - прочный фундамент, согласно разъяснению ФНС от 1 января 2022 года.

Какие объекты не подлежат налогообложению?

Постройки без фундамента считаются переносными и не относятся к объектами капитального строительства. Регистрации и налогообложению такие постройки не подлежат.

Также налоги не придется платить за маленькие постройки с фундаментом, площадью менее 50 кв. м.