Да будет свет! Депутатские запросы помогли осветить улицы Новоалтайска

Наш сайт год назад рассказывал о том, что депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия —За правду» Александр Терентьев в ответ на жалобы жителей потребовал установить осветительные фонари на нескольких «темных» улицах Новоалтайска . Эта история получила свое развитие и привела к обнадеживающим результатам.

Ситуация с уличным освещением ряда улиц в Новоалтайске, наконец, сдвинулась с «мертвой точки». Как сообщили в пресс-службе СРЗП, до обращения к депутату Госдумы Александру Терентьеву жители города пытались и не раз самостоятельно решить этот вопрос и даже пробовали устанавливать фонари. И только после депутатских запросов, проверки прокуратуры и судебных тяжб на улице Пушкинской в темное время суток заработало стационарное освещение.

Помощник Александра Терентьева на территории, Евгений Куксин, который и привел горожан с этой проблему к депутату, уже проверил — фонари горят.

Этому предшествовало судебное разбирательство. Новоалтайский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал администрацию города устранить имеющиеся нарушения закона.

Напомним, что по решению суда администрация города должна устранить имеющиеся нарушения закона не только по ул. Пушкинской, но и на ул. П. Корчагина от дома №7/1 (мкр. Дорожник) до ул. Военстроя, на всей протяженности ул. Ленинской.

По информации пресс-службы социалистов, новоалтайцы не только поблагодарили Александра Терентьева, но и поведали о проблемах с освещением на улицах, прилегающих к ул. Центральной и Боровой. Из общественной приемной депутата уже запросили необходимые документы, чтобы дать делу ход.