ЧВК "Вагнер" признали террористической организацией

Ассамблея ОБСЕ охарактеризовала действия ЧВК "Вагнер" как террористические "по своему характеру и намерениям". В соответствии с этим была принята резолюция, которая признает вооруженное формирование террористической организацией.

Документ призывает страны ОБСЕ противодействовать деятельности и присутствию ЧВК "Вагнер" и использовать для этого "все внутренние и международные инструменты, в том числе предназначенные для противостояния терроризму".

Также резолюция рекомендует укреплять международные нормы таким образом, чтобы «признать террористический характер группы».

Из стран членов ОБСЕ только Литва признала террористической организацией ЧВК «Вагнер», добавляет РБК.