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Жизнь

«Чудики» и последствия шторма. Что произошло в Алтайском крае 24 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 24 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В городах и районах Алтайского края до сих пор устраняют последствия штормовых выходных.
  • 13-летний мальчик, тело которого обнаружили в Бии, погиб там же, где меньше года назад утонула его сестра. В школе, где учились дети, рассказали об этой семье.
  • В лесном массиве Егорьевского района обнаружили вырубленный участок. Местные жители забили тревогу, но власти сообщили, что древесину заготавливают законно.
  • Здание бара Che Guevara в Барнауле купили известные в городе предприниматели. Там откроется бразильский ресторан.
  • В барнаульском поселке Спутник из-за молнии вспыхнула крыша и «взорвалась» стена жилого дома.
  • В Сростках развернули большую ярмарку «Чудики». Там можно было купить посуду из сосновых иголок, музыкальный инструмент будущего и даже грибы в рамке. Самые интересные вещицы — в нашем фоторепортаже.
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