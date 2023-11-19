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Жизнь

Что ждать от погоды в Алтайском крае 19 ноября

Теплая погода продолжает радовать жителей региона. Однако ситуация усугубляется обильными осадками и сильными порывами ветра.

Снеговик в Барнауле.
Снеговик в Барнауле.
altapress.ru

По данным Алтайского гидрометцентра, 19 ноября ночь в Алтайском крае ожидается теплой, до +9 градусов, вероятен дождь. В северо-западных районах региона может быть мокрый снег и гололедица. Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре 18-23 м/с с порывами до 25 м/с.

В Барнауле ночь тоже будет теплой, до 8 градусов выше нуля. Как и в регионе, в столице Алтайского края ночью возможны сильные порывы ветра и дождь.

Днем жителям Алтайского края стоит утеплиться, так как погода обещает быть ниже нуля, до -7 градусов. На большей территории региона возможны осадки в виде мокрого снега, сильная гололедица и метель. То же самое ожидает и жителей столицы.

Отмечается, что на дорогах будет сильная гололедица и снежный покров.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции обращались к барнаульцам с просьбой быть осторожнее на дорогах.

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