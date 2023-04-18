Что запрещено делать во Вторник Светлой седмицы. Приметы и традиции 18 апреля

18 апреля — народный праздник Федул Ветреник и церковный Вторник Светлой седмицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Пасхальную седмицу

Считается, что с этого дня просыпаются после зимней спячки сверчки, бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Специально открывали окна — воздух и ветер сегодня обладают особыми свойствами, изгоняющими нечистую силу.

На закате выходили на перекресток, клали на землю монетку и просили ветер вырастить из этой монетки клад, после чего закапывали в землю. Клад на этом месте не появится, однако в финансовой сфере человека должно начаться улучшение.

В этот день может быть сильный ветер. Если ветра не было, его вызывали свистом, а если разошелся очень сильный, который может даже навредить, успокаивали его уже при помощи молитвы.

Если окна не были вымыты на Пасху или уже успели испачкаться, сделать это можно сегодня, чтобы лучи света проникали в дом, очищали его.

Рыбакам не стоит выходить на свой промысел на лодке или другом плавательном средстве. Так как в этот день, по верованиям, добрый и злой ветер борются, меряются силами, они могут быть такими мощными и непредсказуемыми, что перевернут плавательное судно или угонят его далеко от берега.

Нельзя тратить большое количество денег на непредвиденные покупки, спонтанные, ранее не запланированные. По приметам, в финансовой сфере начнется «черная полоса».

На Федула перестирывали полотенца и вывешивали сушиться на улице. Существует поверье, что такие полотенца заряжаются особыми силами. После их использования у человека прибавляется здоровье. Однако другие вещи стирать нельзя.

Умыться с самого утра святой водой — весь год здоровым будешь.

Махровые полотенца. СС0

Что нельзя делать во Вторник Светлой седмицы

Нельзя убираться и выбрасывать мусор — вместе с пылью , грязью , старыми вещами можно вынести из жилища счастье , удачу и спокойствие.

грязью старыми вещами можно вынести из жилища счастье удачу и спокойствие. Нельзя бросать что-то в окно — в дом придут беды.

Кошку в этот день нельзя выпускать и впускать из дома — такая кошка предвещает кражу.

Нельзя долго идти против ветра — к трудностям , проблемам , неурядицам.

проблемам неурядицам. Нельзя здороваться , прощаться , долго разговаривать на пороге или лестнице — все планы на день и ближайшее будущее пойдут наперекосяк.

прощаться долго разговаривать на пороге или лестнице — все планы на день и ближайшее будущее пойдут наперекосяк. Нельзя на улице , особенно на перекрестках , подбирать монеты или другие ценные вещи. Такие вещи могут подкидывать ведьмы и колдуны , предварительно «заразив» их порчей.

особенно на перекрестках подбирать монеты или другие ценные вещи. Такие вещи могут подкидывать ведьмы и колдуны предварительно «заразив» их порчей. Нельзя ссориться и ругаться — неприятности будут увеличиваться , множиться.

множиться. Нельзя обижать кого-либо , отчитывать , ругать и уж тем более применять к кому-то силу — по поверьям , счастье такому человеку три года не видать.

Уборка. unsplash.com

Народные приметы на 18 апреля

Дождь — будет грибное лето.

Туман — до конца апреля будет сухо.

Яркое солнце — в скором времени может вернуться мороз.

Ворона вьет гнездо высоко на дереве — к большому половодью.

Утки строят гнезда у самой воды — лето сухое , а если далеко от воды — окажется дождливым.

а если далеко от воды — окажется дождливым. Утки прилетели жирные — весна будет затяжной и холодной.

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