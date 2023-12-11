Что запрещено делать в Сойкин день: приметы и традиции 11 декабря

Традиции Сойкина дня

Сойкин день прозвали в честь маленькой яркой птички - сойки-пересмешницы.

Люди считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно выйти из дома и последовать за ней - птичка-певунья может привести человека к счастью.

Еще есть поверье, что на крыльях сойки есть маленькие зеркала. Если в них заглянуть, то можно увидеть будущее. За это птицу называли вещуньей.

Сойкин день удачен для гадания. Наши предки ежегодно ворожили в этот день на деньги, любовь и судьбу.

Жажда. Птица СС0

Что нельзя делать 11 декабря?

Не стоит планировать путешествия, переезд, совместную жизнь - все хлопоты окажутся напрасными.

Не рекомендуется заниматься домашними делами - можно отпугнуть финансовое благополучие.

Запрещено в этот день ругаться и ссориться - а то спугнете соек вместе со своей удачей.

Нельзя предлагать и давать денег в долг - иначе отдадите вместе с деньгами свое счастье.

Птицы на яблоне. altapress.ru

Приметы Сойкина дня