Что запрещено делать в Гордеев день. Приметы и традиции 16 января

Традиции Гордеева дня
В этот день нечистая сила и духи просыпались от спячки и творили разные злодеяния. Так, по поверьям, голодные ведьмы задаивали коров до смерти. Чтобы обезопасить домашний скот, хозяйки читали специальные заговоры. Например:
"Дедушка-доможирушко, пой мою скотинушку. Пой да корми, да гладко води".
Во время дойки следили, чтобы в хлеву не было "чужого глаза" - иначе нечистая сила "молоко уведет". Коров кормили овсяной или мучной кашей на молоке.
Защитить скот просили домового. Для этого в хлеву оставляли кусок пирога.
Что нельзя делать 16 января
- Запрещено хвастаться чем-либо - иначе у вас это отберут и накажут.
- Не рекомендуется надевать новую одежду - а то она быстро придет в негодность.
- Не стоит работать вечером.
- Нельзя мести пол и выносить мусор - можно счастье свое выкинуть.
Приметы Гордеева дня
- Луна в кресте или в круге – к сильному морозу.
- Если метель за окном, то пчелы будут хорошо роиться.
- Увидеть возле дома зайца – к похолоданию.
- Иней на деревьях – к ясной и сухой погоде.
- Облака, плывущие по небу – к вьюге и метели.
- Треск деревьев в лесу – к морозу.
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