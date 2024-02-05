Что запрещено делать в Агафьин день: приметы и традиции 5 февраля

Традиции Агафьина дня
Этот день у наших предков начинался с проверки амбаров. Люди смотрели, сколько хлеба осталось до весны и в каком состоянии посевное зерно - не загнило ли. По этому поводу приговаривали: "Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет».
После амбары приводили в порядок: вычищали мусор, латали стены и крыши.
Хозяйки на Агафия обязательно пекли пироги с курицей. Они символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть бы кусочек. Остатки отдавали скотине.
Люди верили, что 5 февраля по земле идут святые вслед за ангелами. Их нужно обязательно угостить хлебом и солью, и тогда душа подающего наполнится благодатью. Поэтому в этот день приглашали в гости странников и путников и угощали их.
Что нельзя делать 5 февраля
- Нельзя смотреть на падающие звезды - они сулят смерть близких.
- Не рекомендуется отказывать в просьбе - иначе ждут неприятности.
- Запрещено лениться и бездельничать - можно оказаться на грани банкротства.
- Не стоит забирать себе найденные деньги.
Приметы Агафьина дня
- Много снега на Агафоника – к хорошему урожаю хлеба.
- Морозный и солнечный день – к жаркому августу.
- Ярко солнышко светит – к ранней весне.
- Белки по деревьям скачут – к оттепели.
- Утром кричит синица – к морозу.
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