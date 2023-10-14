14 октября
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Жизнь

Что запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы - приметы и традиции

14 октября православные люди отмечают один из самых чтимых праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Он установлен в честь события, которое произошло в Константинополе в 910 году. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Altaistarover.ru

Традиции Покрова Пресвятой Богородицы

На Покров выпадал первый снег и наступали холода. В народе в этот день впервые начинали топить избу.

Женщины пекли блины, которые нужно было обязательно съесть горячими. Так поминали умерших предков — хранителей очага.

С Покрова дня начиналась свадебная пора. Девушки, которые еще не вышли замуж, спешили в церковь, чтобы поставить праздничную свечу. Чем раньше поставить свечу, тем быстрее можно выйти замуж.

Также в этот праздник не работали и старались весело провести время. Девушки верили, что «если Покров весело проведешь, то и милого дружка найдешь».

Невеста, свадьба.
Невеста, свадьба.
СС0

Что нельзя делать 14 октября

  • Нельзя работать и заниматься домашними делами — хотя можно приготовить праздничный обед.
  • Нельзя отказывать человеку в свидании, иначе можно навсегда остаться одиноким.
  • Не рекомендуется отказывать гостям – потеряете в достатке.
  • Запрещено гадать и проводить другие магические ритуалы – иначе можно навлечь неприятности.
  • Не стоит отдыхать на природе и ходить в лес – а то злые силы могут навредить.
Блины.
Блины.
CC0

Приметы Покрова Пресвятой Богородицы

  • Если на Покров еще не выпал снег, то его долго не будет.
  • Дождь начался — к ненастной осени.
  • Восточный или северный ветер – к холодной зиме.
  • Человек, родившийся 14 октября, наделен сдержанностью и самообладанием.
  • Если журавли улетели, то зима будет ранняя и холодная.
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