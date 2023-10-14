Что запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы - приметы и традиции

14 октября православные люди отмечают один из самых чтимых праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Он установлен в честь события, которое произошло в Константинополе в 910 году. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Покрова Пресвятой Богородицы

На Покров выпадал первый снег и наступали холода. В народе в этот день впервые начинали топить избу.

Женщины пекли блины, которые нужно было обязательно съесть горячими. Так поминали умерших предков — хранителей очага.

С Покрова дня начиналась свадебная пора. Девушки, которые еще не вышли замуж, спешили в церковь, чтобы поставить праздничную свечу. Чем раньше поставить свечу, тем быстрее можно выйти замуж.

Также в этот праздник не работали и старались весело провести время. Девушки верили, что «если Покров весело проведешь, то и милого дружка найдешь».

Невеста, свадьба. СС0

Что нельзя делать 14 октября

Нельзя работать и заниматься домашними делами — хотя можно приготовить праздничный обед.

Нельзя отказывать человеку в свидании, иначе можно навсегда остаться одиноким.

Не рекомендуется отказывать гостям – потеряете в достатке.

Запрещено гадать и проводить другие магические ритуалы – иначе можно навлечь неприятности.

Не стоит отдыхать на природе и ходить в лес – а то злые силы могут навредить.

Блины. CC0

Приметы Покрова Пресвятой Богородицы