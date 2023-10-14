Что запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы - приметы и традиции

Традиции Покрова Пресвятой Богородицы
На Покров выпадал первый снег и наступали холода. В народе в этот день впервые начинали топить избу.
Женщины пекли блины, которые нужно было обязательно съесть горячими. Так поминали умерших предков — хранителей очага.
С Покрова дня начиналась свадебная пора. Девушки, которые еще не вышли замуж, спешили в церковь, чтобы поставить праздничную свечу. Чем раньше поставить свечу, тем быстрее можно выйти замуж.
Также в этот праздник не работали и старались весело провести время. Девушки верили, что «если Покров весело проведешь, то и милого дружка найдешь».
Что нельзя делать 14 октября
- Нельзя работать и заниматься домашними делами — хотя можно приготовить праздничный обед.
- Нельзя отказывать человеку в свидании, иначе можно навсегда остаться одиноким.
- Не рекомендуется отказывать гостям – потеряете в достатке.
- Запрещено гадать и проводить другие магические ритуалы – иначе можно навлечь неприятности.
- Не стоит отдыхать на природе и ходить в лес – а то злые силы могут навредить.
Приметы Покрова Пресвятой Богородицы
- Если на Покров еще не выпал снег, то его долго не будет.
- Дождь начался — к ненастной осени.
- Восточный или северный ветер – к холодной зиме.
- Человек, родившийся 14 октября, наделен сдержанностью и самообладанием.
- Если журавли улетели, то зима будет ранняя и холодная.