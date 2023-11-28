Что запрещено делать на Матвеев день - приметы и традиции 29 ноября

29 ноября на Руси отмечали Матвеев день. Православная церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Левия Матфея.

Традиции Матвеева дня

Матвеев день прозвали "Ветродуем" из-за сильных порывистых ветров. Нередко в этот день люди наблюдали оттепели. Считалось, чем сильнее потеплело, тем суровее будет предстоящая зима.

В начале Рождественского поста крестьяне любили ходить друг к другу в гости. Хозяева накрывали большие столы из постных блюд и потчевали гостей.

Девушки собирались вместе, чтобы погадать на суженого-ряженого.

Еда, кухня, готовка. pixabay.com/

Что нельзя делать 29 ноября

В этот день нельзя надевать вещи наизнанку - удача отвернется.

Не стоит носить красные вещи - приведет к неудачам в любви.

Запрещено разговаривать с кем-то через порог — это приведет к ссоре с этим человеком.

Нельзя свистеть в доме — к нашествию тараканов и пылевых клещей.

Не рекомендуется покупать вещи, особенно одежду — к ссорам в доме и беспорядку.

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

Приметы Матвеева дня