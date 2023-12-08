10 декабря
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Жизнь

Что запрещено делать на Клима Холодного: приметы и традиции 8 декабря

8 декабря на Руси ассоциировали с приближающимися морозами. Потому праздник и прозвали Климом Холодным. Православная церковь сегодня вспоминает Климента I, апостола от семидесяти. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Морозы. Снег. Зима.
Морозы. Снег. Зима.
Михаил Хаустов

Традиции Клима Холодного

В этот день люди обязательно шли в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. Матери просили святого защитить своих детей от наступающих холодов.

На Клима Холодного крестьяне не завтракали и трудились на голодный желудок. Согласно поверью, любое важное дело следует начинать натощак - так трудоспособность сохранится дольше.

Женщины 8 декабря пряли и занимались другими ремеслами. Из дома старались не выходить, чтобы не встретиться с волками и злыми духами - трескунами. Они вызывают холодные ветра и насылают болезни на тех. кто жалуется на погоду.

Зима, мороз. Изморозь.
Зима, мороз. Изморозь.
СС0

Что нельзя делать 8 декабря?

  • Запрещено жаловаться на холод - нечистые силы могут наслать болезни.
  • Не стоит лезть в чужие дела - такое вмешательство может плохо на вас отразиться.
  • Не рекомендуется сушить белье в доме - лучше вывесить его на улицу, чтобы на морозе погибли болезнетворные вирусы.
  • Нельзя без причины выходить из дома - за его пределами человека могут ждать несчастья.
Морозы зимой. Домашний уют.
Морозы зимой. Домашний уют.
СС0

Приметы Клима Холодного

  • Если идет снег, то лето будет дождливым.
  • Если на водоемах поверх льда видна вода, то скоро потеплеет и дождь пойдет.
  • Если много снега на земле лежит, то год урожайным будет.
  • Петухи рано утром кричат – к потеплению.
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