Что запрещено делать на Клима Холодного: приметы и традиции 8 декабря

Традиции Клима Холодного
В этот день люди обязательно шли в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. Матери просили святого защитить своих детей от наступающих холодов.
На Клима Холодного крестьяне не завтракали и трудились на голодный желудок. Согласно поверью, любое важное дело следует начинать натощак - так трудоспособность сохранится дольше.
Женщины 8 декабря пряли и занимались другими ремеслами. Из дома старались не выходить, чтобы не встретиться с волками и злыми духами - трескунами. Они вызывают холодные ветра и насылают болезни на тех. кто жалуется на погоду.
Что нельзя делать 8 декабря?
- Запрещено жаловаться на холод - нечистые силы могут наслать болезни.
- Не стоит лезть в чужие дела - такое вмешательство может плохо на вас отразиться.
- Не рекомендуется сушить белье в доме - лучше вывесить его на улицу, чтобы на морозе погибли болезнетворные вирусы.
- Нельзя без причины выходить из дома - за его пределами человека могут ждать несчастья.
Приметы Клима Холодного
- Если идет снег, то лето будет дождливым.
- Если на водоемах поверх льда видна вода, то скоро потеплеет и дождь пойдет.
- Если много снега на земле лежит, то год урожайным будет.
- Петухи рано утром кричат – к потеплению.