Что за праздник Казанская летняя и что запрещено делать 21 июля

Традиции на 21 июля
Народный праздник называется Казанская летняя - Православная церковь празднует явление иконы Божией Матери в Казани, случившееся в 1579 году. Считается чудотворной и одной из самых почитаемых икон в Русской Православной церкви. Летним же этот праздник называется, потому что есть еще одно празднование иконы Казанской Божией Матери, которое совершается 4 ноября (Казанская осенняя).
Иконе молятся для исцеления болезней, счастливой семейной жизни, благополучия детей, от внезапной смерти, бед в дороге, пожара, плохих людей, тоски, уныния и тревог. Пары, которые давно не могут зачать ребёнка, просят у иконы помощи.
У этого дня в народном календаре есть и другие названия — Прокопий Жнец (в честь великомученика Прокопия Кесарийского, пострадавшего в 303 году), и Зажинки.
В это время начинают жать рожь. Перед работой, соответственно, возносили молитвы святому Прокопию, накрывали в честь этого события столы, чтобы жатва прошла удачно.
Первый сноп относили в церковь для освящения, после чего приносили домой. Таким снопом выгоняли мух, клопов и тараканов из дома, оставляли его под образами в красном углу.
К этому времени поспевает черника. Отправлялись в лес для сбора ягод. Также появляется очень много комаров — всячески защищались от их укусов и даже проводили ритуалы против насекомых.
Что нельзя делать на праздник Казанская летняя
- На Казанскую нельзя стирать в открытых водоемах, полоскать, что-то мыть, нельзя купаться — водяной не в настроении, может навредить или попытаться утащить на дно.
- Нельзя отправляться в дальний путь, путешествие — дорога окажется неудачной. Если отменить поездку никак нельзя, нужно попросить помощи у своего Ангела-хранителя.
- Нельзя сегодня бездельничать, лениться, проводить время на диване, ничего не делая и ничем не занимаясь. Такое поведение принесёт проблемы и неудачи в делах.
- Матерям нельзя рассказывать о своих дочерях, хвалиться или ругать — можно сглазить их удачу и благополучие.
- Нельзя относиться оскорбительно к березе — рвать листья, ломать ветки, рубить ствол, выкидывать мусор или выливать нечистоты рядом с березой — к проблемам с финансами.
- Нельзя начинать новые дела, старт проектов, первые шаги к исполнению задуманного на работе или в профессии. Однако можно планировать, просчитывать следующие шаги.
Приметы на 21 июля
- Пасущаяся лошадь на возвышенность выходит — к теплу.
- Черника поспела — пора жать рожь.
- Какая погода сегодня, такая будет и 2 августа.
- Воробьи дерутся и очень активны — к солнечной погоде.
- Дождь начался после полудня — до конца дня будет лить.
- Дождь без ветра — ненастье затянется.
- После сильного дождя выглянуло солнце — скоро непогода продолжится.
- Пчёлы часто кусают — к засухе.
- Какая погода утром — такой будет первая половина августа.
- Какая погода после полудня — такой будет вторая половина августа.
- Если на неделе, на которую выпадает Казанская летняя, не было дождя, то всю неделю, на которую выпадает Ильин день (2 августа), будут лить дожди.