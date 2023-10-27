Что за новый "брокерский счет" предлагают открыть мошенники

Как действуют мошенники
Злоумышленники пишут жертвам в социальных сетях и предлагают установить приложение по ссылке. Оно ложно показывает, как растут доходы от инвестиций.
Но если у "инвестора" возникает желание вывести деньги со счета, мошенники рассказывают о препятствиях и больших расходах на такую операцию. Также они просят дополнительно вложить денег на счет.
Для вывода мошенники требуют найти поручителя и зарегистрировать его в Минфине России.
Также лжеброкеры делают холодные звонки, представившись сотрудниками известных компаний.
Обычно начинают предлагать "инвестировать" с 10 тысяч рублей — это сумма, которую можно внести без займа. Затем в ход идут кредитные деньги, а также финансы друзей и родственников.
Что такое брокерский счет
Это счет для торговли ценными бумагами и валютой на бирже.
Брокер — участник рынка ценных бумаг, выступает посредником между частным инвестором и биржей.
По закону человек не может совершать операции на бирже напрямую, поэтому дает поручения брокеру. Он от имени клиента покупает или продает финансовые активы, для которых нужен специальный счет.
Как распознать мошенников
- Отсутствует лицензия Банка России;
- Нет реального офиса, связь только через социальные сети или телефон;
- Нет банковского счета для брокерского обслуживания;
- Предлагают провести платеж по карте физического лица, либо через электронный кошелек;
- Не заключают договор;
- Не предоставляют отчет об оказании брокерских услуг.