Что за новый "брокерский счет" предлагают открыть мошенники

В интернете распространяется новая мошенническая схема, ущерб от которой составил уже несколько миллионов рублей. О том, какие новые уловки придумали злоумышленники, расскажет altapress.ru .

Как действуют мошенники

Злоумышленники пишут жертвам в социальных сетях и предлагают установить приложение по ссылке. Оно ложно показывает, как растут доходы от инвестиций.

Но если у "инвестора" возникает желание вывести деньги со счета, мошенники рассказывают о препятствиях и больших расходах на такую операцию. Также они просят дополнительно вложить денег на счет.

Для вывода мошенники требуют найти поручителя и зарегистрировать его в Минфине России.

Также лжеброкеры делают холодные звонки, представившись сотрудниками известных компаний.

Обычно начинают предлагать "инвестировать" с 10 тысяч рублей — это сумма, которую можно внести без займа. Затем в ход идут кредитные деньги, а также финансы друзей и родственников.

Что такое брокерский счет

Это счет для торговли ценными бумагами и валютой на бирже.

Брокер — участник рынка ценных бумаг, выступает посредником между частным инвестором и биржей.

По закону человек не может совершать операции на бирже напрямую, поэтому дает поручения брокеру. Он от имени клиента покупает или продает финансовые активы, для которых нужен специальный счет.

Как распознать мошенников