Что за электронные студенческие билеты появятся в России и как ими пользоваться

Отмечается, что такие нововведения появятся на портале Госуслуг.
Благодаря этому студенты смогу самостоятельно отслеживаться свою успеваемость и пользоваться студенческими скидками, не предъявляя бумажных документов.
С помощью электронных документов можно будет пройти на территорию вуза, купить билеты со скидкой на поезда и электрички, оформить проездной на городской транспорт, посетить различные культурные мероприятия.
При этом электронный билет не отменяет бумажные документы. Студент может пользоваться тем, чем ему удобнее.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новых условиях для входа в аккаунт Госуслуг.