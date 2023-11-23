Что волнует жителей Бийска? Недострой, фонари, кабинет терапевта

Быть ближе к людям — одна из задач депутатов. Для этого проводятся региональные недели и личные приёмы, во время которых удаётся выяснить срез настроений жителей и узнать их проблемы.

По сообщению пресс-службы алтайских социалистов, приёмный день в Бийске провел депутат Госдумы Александр Терентьев. Первым делом, прошла встреча с главой города Виктором Щигревым, на которой обсудили ряд вопросов из обращений бийчан.

Как достроить дом?

Проблемная ситуация на улице Радищева, 2/1 длится больше восьми лет: дольщики "Элит-Дом" ждут завершения стройки и устранения недостатков. Застройщик игнорирует законные требования и тянет время, считают собственники. На встрече с дольщиками депутат рассказал о беседе с главой города, в которой чиновник заверил, что ситуация под контролем.

По недострою работает прокуратура края и краевое правительство, куда ушли депутатские запросы. В ответ были получены заверения, что "завершение строительства дома запланировано до конца текущего года". Прокуратура написала, что "вносилось представление, в результате рассмотрения которого строительная готовность объекта достигла 98%". Собственники же сомневаются, что застройщик доделает дом. Александр Терентьев сказал заявителям, что обратится к губернатору.

Александр Терентьев. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Осветить мемориал

О темноте в районе мемориала воинам-освободителям рассказала депутату известная в Бийске общественница. Мемориал стоит на территории ФНПЦ. В последнее время это место стало популярным для вечерних прогулок горожан. "Здесь люди играют на гармони, гитаре, поют песни, но после пяти вечера уже темнота, хоть глаз коли", — сказала бийчанка. Когда-то давно фонари были, но их разбили еще в 90-е годы. Теперь и на митинги и на мероприятия кабели для подключения аппаратуры тянут из ближайших школ.

Общественница узнавала о возможности освещения мемориала, какие силы и средства на это потребуются. Ответы Александр Терентьев намерен получить через депутатские запросы. "Дело, действительно, хорошее и нужное", — отметил депутат, оценив уникальность композиционной задумки бийского мемориального комплекса.

Терапевт — пенсионерам

Похлопотать за открытие отдельного кабинета терапевта для пенсионеров попросила депутата председатель бийской общественной организации ветеранов Галина Языкова. Она сама уже в пожилом возрасте и знает, как тяжело старикам сидеть в длинных очередях. Бийчанка сказала, что подобный кабинет получилось выбить для инвалидов, которые обращаются за рецептами.

Галина Николаевна попросила депутата разобраться с "худой" крышей на детском саду в с. Петропавловское, где живет её сын. Крыша была в плохом состоянии. До урагана ее часть отремонтировали. Но ураган привёл крышу в состояние, при котором сад пришлось закрыть. Александр Терентьев обещал включиться в решение этого вопроса.

Вместе с проблемами обсудили и ряд народных предложений. Среди них — законодательно оградить пенсионеров от обмана и мошенничества со стороны отдельных лиц, банков, коммерческих структур, предприятий торговли и обслуживания.