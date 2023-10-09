Что такое Железный купол, который должен был спасти Израиль от палестинских ракет

Железный купол - мощная израильская система ПВО, способная перехватить 90-92% целей.
Купол способен идентифицировать место падения ракеты. Если она приземлится, например, в поле, то сбивать ее не будут. Но если есть вероятность падения на населенный пункт - купол ее отобьет.
Боевики подсчитали, какая нагрузка нужна на ПВО, чтобы боеголовки достигали своих целей. Для этого они выпустили пять тыс. ракет с территории сектора Газа. Израиль не был готов к такой массированной атаке.
При этом в пресс-службе армии еврейского государства заявили, что ХАМАС сбросил не пять тыс. ракет, а три тыс.
После массированных ракетных ударов боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля.
8 октября 2023 года Израиль официально объявил о начале войны. Общее число погибших в Израиле превысило 700 человек. Армия потеряла 73 бойца.
260 человек из погибших - те, кто пришел на музыкальный фестиваль Nature Party под открытым небом. Боевики ХАМАС устроили там резню.
Ранее мы рассказывали, что такое ХАМАС, ЦАХАЛ и сектор Газа.