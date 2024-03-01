Что такое скоростной режим и как его соблюдать

Превышение скорости является одним из самых распространенных правонарушений на дороге, которое порой приводит к самым трагическим ситуациям. Как влияет соблюдение скоростного режима на безопасность дорожного движения, разберем сегодня вместе с краевой Госавтоинспекцией.

Почему важно соблюдать скоростной режим?

Несоблюдение скоростных режимов — один из факторов, повышающих риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Превышение скорости ведет не только к потере контроля над управлением транспортным средством, но и увеличению тормозного пути из-за чего шанс своевременно затормозить резко снижается. Таким образом, избежать аварии практически становится невозможным.

Дорожно-транспортные происшествия, происходящие на высокой скорости, как правило, характеризуются самыми тяжелыми последствиями, порой водитель и пассажиры получают травмы несовместимые с жизнью.

Так, одним из печальных примеров является ДТП, произошедшее в 07 часов 40 минут на 8 км автодороги «Бийск – Белокуриха» Бийского района.

Водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Mitsubishi Canter». Образовавшимися в результате столкновения обломками автомобиля «Toyota Corolla» был поврежден автомобиль «Toyota Aqua», который двигалcя позади автомобиля «Mitsubishi Canter». В результате ДТП телесные травмы получили водители автомобилей «Toyota Corolla» и «Mitsubishi Canter».

Таким образом, превышение скоростного режима всего одним водителем повлекло за собой столкновение трех автомобилей. Поэтому водителю, садясь за руль транспортного средства, всегда следует помнить, что от его действий зависит жизнь и здоровье не только его самого, но и других участников дорожного движения.

Как правильно выбрать скоростной режим?

В соответствии с правилами дорожного движения вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью:

мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн — не более 90 км/ч, а на автомагистралях — не более 110 км/ч;

легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн – не более 70 км/ч, а на автомагистралях — не более 90 км/ч;

автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров, — не более 90 км/ч, другим автобусам — не более 70 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, — не более 60 км/ч;

автобусам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, — не более 60 км/ч.

При движении в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.

При проезде жилых зон и дворовых территорий водители должны проявлять особую внимательность и осторожность, поскольку именно на этой территории наиболее высока вероятность неожиданного появления пешеходов, которые зачастую, к сожалению, уверены, в том, что пребывая в жилой зоне, они находятся в полной безопасности. Не стоит забывать и про детей, которые также могут спровоцировать возникновение аварийно-опасных ситуаций, так как в силу своих возрастных особенностей, они не осознают всех рисков, которые могут подстерегать их на дороге. Поэтому водителям, проезжающим дворовую территорию, необходимо всегда быть готовыми к ситуациям, которые потребуют своевременного принятия решений, в том числе мер торможения. При этом не стоит забывать, чем меньше скорость, тем больше возможностей избежать неприятных последствий.

Как отмечают в краевой Госавтоинспекции, при выборе скоростного режима следует опираться не только на установленные ограничения дорожных знаков, но и брать во внимание метеорологические и дорожные условия. Снег, дождь, метель, гололедица значительно осложняют управление транспортным средством и ухудшают видимость, поэтому необходимо выбирать такую скорость, которая позволит не допустить возникновения аварийно-опасной ситуации, а также при этом обеспечит контроль за движением.

Ответственность за несоблюдение скоростного режима

В соответствии со статьей 12.9 КоАП РФ превышение скоростного режима влечет за собой административную ответственность, меры которой зависят от величины превышения скорости. Так, минимальная санкция может составлять штраф в размере 500 рублей, а в случае более серьезного нарушения водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Разберемся поподробнее какая ответственность предусмотрена любителям быстрой езды за различные превышения скоростного режима:

превышение установленной скорости на величину более 20, но не более 40 км/ч — влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей;

превышение установленной скорости на величину более 40, но не более 60 км/ч — влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей;

превышение установленной скорости на величину более 60, но не более 80 км/ч — влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев;

превышение установленной скорости на величину более 80 км/ч — влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Как осуществляется контроль за соблюдением скоростного режима?

В целях повышения безопасности дорожного движения и осуществления контроля за соблюдением скоростного режима на территории Алтайского края применяют следующие меры:

установка комплексов фото- и видеофиксации, выявляющие превышение установленной скорости водителями транспортных средств;

контроль скоростного режима при патрулировании автодорог экипажами дорожно-патрульной службы и с помощью стационарных постов ДПС;

проведение профилактических мероприятий и акций, направленных на разъяснение автомобилистам правил дорожного движения, в том числе соблюдение скоростного режима.

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