10 октября
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Жизнь

Что такое ХАМАС, ЦАХАЛ и сектор Газа

В Израиле 7 октября началась война. На страну напали палестинские боевики - ХАМАС. После этого в ЦАХАЛ мобилизовали 300 тыс. человек. Израиль обстреливает сектор Газа и зачищает свою территорию. Что значат эти термины - в разборе altapress.ru.

Флаг Израиля.
Флаг Израиля.
unsplash.com.
1
Что такое ХАМАС

ХАМАС - Харакат аль-Мукавама аль-Исламия, или "Исламское движение сопротивления". Это религиозно-политическое движение, партия в Палестине.

При этом Государство Палестина не признают в США и Евросоюзе. Страна разделена на две части.

Первая находится Западном берегу реки Иордан под контролем ПНА - Палестинской национальной администрации. Вторая - в секторе Газа - под контролем того самого ХАМАС.

Женщины-военнослужащие из разных стран на парадах. Палестина.
Женщины-военнослужащие из разных стран на парадах. Палестина.
из открытых источников в интернете
2
Какая идеология у ХАМАС

Участники движения работают над тем, чтобы вместо Израиля появилось Палестинское государство. В этом и заключается их вера и идеология - в вооруженном конфликте против еврейского государства.

Израиль для них - колония Запада, в которой живут "неверные". Они верят, что земля, по которой ходит иудейский народ, священная для мусульман. И должна находиться в их власти.

Израиль называет ХАМАС террористами.

Бурка, женщины в бурке, мусульманки.
Бурка, женщины в бурке, мусульманки.
unsplash.com
3
Что такое ЦАХАЛ

ЦАХАЛ - Цва хагана ле-исраэль. Армия обороны Израиля. В стране служат как мужчины, так и женщины. Ежегодно в Израиле 120 тыс. человек проходят военную подготовку. Мужчин и женщин в этом числе поровну.

В запасе ЦАХАЛ, по некоторым данным, 465 тыс. человек.

На войну с ХАМАС призвали уже 300 тыс. резервистов. В стране идет мобилизация.

4
Что такое сектор Газа

Сектор Газа - территория непризнанной Палестины, образованная в 2007 году. С одной стороны она граничит с Израилем. От него она отделена забором, который 7-8 октября боевики ХАМАС сломали.

Также Газа граничит с Египтом, от которого отделена бетонной стеной.

На данный момент там проживает более двух миллионов человек.

Ранее мы рассказывали, сколько погибших, пленных и раненых среди израильтян и палестинцев.

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