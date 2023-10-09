Что такое ХАМАС, ЦАХАЛ и сектор Газа

ХАМАС - Харакат аль-Мукавама аль-Исламия, или "Исламское движение сопротивления". Это религиозно-политическое движение, партия в Палестине.
При этом Государство Палестина не признают в США и Евросоюзе. Страна разделена на две части.
Первая находится Западном берегу реки Иордан под контролем ПНА - Палестинской национальной администрации. Вторая - в секторе Газа - под контролем того самого ХАМАС.
Участники движения работают над тем, чтобы вместо Израиля появилось Палестинское государство. В этом и заключается их вера и идеология - в вооруженном конфликте против еврейского государства.
Израиль для них - колония Запада, в которой живут "неверные". Они верят, что земля, по которой ходит иудейский народ, священная для мусульман. И должна находиться в их власти.
Израиль называет ХАМАС террористами.
ЦАХАЛ - Цва хагана ле-исраэль. Армия обороны Израиля. В стране служат как мужчины, так и женщины. Ежегодно в Израиле 120 тыс. человек проходят военную подготовку. Мужчин и женщин в этом числе поровну.
В запасе ЦАХАЛ, по некоторым данным, 465 тыс. человек.
На войну с ХАМАС призвали уже 300 тыс. резервистов. В стране идет мобилизация.
Сектор Газа - территория непризнанной Палестины, образованная в 2007 году. С одной стороны она граничит с Израилем. От него она отделена забором, который 7-8 октября боевики ХАМАС сломали.
Также Газа граничит с Египтом, от которого отделена бетонной стеной.
На данный момент там проживает более двух миллионов человек.
Ранее мы рассказывали, сколько погибших, пленных и раненых среди израильтян и палестинцев.