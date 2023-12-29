Новый год у славян начинался не в конце января — конце февраля, как по восточному календарю, а 20 или 21 марта — в день весеннего равноденствия. А животных было 16, а не 12.
Какие есть животное в славянском календаре
- Темный Сох (Лось): 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024;
- Жалящий Шершень: 1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009;
- Притаившийся Лют (Волк): 1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010;
- Огненная Векша (Белка): 1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011;
- Жемчужная Щука: 1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012;
- Бородатая Жаба: 1917, 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013;
- Дикий Вепрь: 1918, 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014;
- Белый Филин: 1919, 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015;
- Шипящий Уж: 1920, 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016;
- Крадущийся Лис:1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017;
- Свернувшийся Еж: 1922, 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018;
- Парящий Орел: 1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019;
- Прядущий Мизгирь (Паук): 1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020;
- Кричащий Петух: 1925, 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021;
- Златорогий Тур (Бык): 1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022;
- Огнегривый Конь (последний в цикле): 1927, 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.
Принесет ли Темный Лось счастье
Первый в списке — Темный Сох или Лось. Несмотря на мрачный цвет, животное считается добрым, благородным и сильным. Этот гордый зверь всегда движется к назначенной цели, несмотря на все препятствия.
Решительным и смелым людям в год Темного Лося будет во всем везти. В том числе их черты характера помогут укрепить материальное положение.
В целом Темный Лось поддержит всех, кто будет готов двигаться вперед. Но для достижения целей нельзя обманывать или хитрить. Лось этого не простит.
Темный сох принесет приятные перемены и в любви.
Кто родился в год Темного Соха
Год Темного Соха был в 1944, 1960, 1976, 1992 и 2008 годах. Ну и будет в 2024-м. Однако стоит помнить, что по славянскому календарю смена года пройдет не в ночь с 21 декабря на 1 января, а с 20 по 21 марта.
Эти люди одни из первых почувствуют позитивное влияние Темного Лося.
Год какого животного был 2023
Огнегривый Конь был покровителем 2023 года. Люди, рожденные под покровительством данного тотема - это люди, которые преодолевают все возможные внутренние и внешние ограничения. Они смелы, отважны и активны в движении к цели.
Огнегривый Конь помогал спортсменам, активистам, начальникам. Также он считается тотемным животным путешественников, энтузиастов.
Кто родился в год Огнегривого Коня
Год Огнегривого Коня был в 1943, 1959, 1975, 1991, 2007.
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