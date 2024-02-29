Что строго запрещено делать в Касьянов день. Приметы и традиции 29 февраля

Традиции Касьянова дня
Самой надежной традицией на Руси в этот день считали молчание. Считалось, что по земле разгуливает нечисть, и лишнего говорить не стоит. Возможно, кого-то это убережет от беды.
Что нельзя делать 29 февраля
- употреблять вредные продукты,
- принимать важные решения в этот день — жениться, покупать новый автомобиль и прочие,
- оставлять не родных людей у себя на ночь.
Народные приметы Касьянова дня
- облака высоко плывут по небу — к солнечной весне,
- в лесу трещат деревья — к сильным морозам,
- оттепель или капель на Касьяна — весна будет затяжной,
- утренний туман предвещает богатый урожай летом.
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