29 февраля
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Жизнь

Что строго запрещено делать в Касьянов день. Приметы и традиции 29 февраля

Православная церковь вспоминает святого Касьяна (Кассиана), который внес весомый вклад в развитие аскетизма.

В зимнем лесу.
В зимнем лесу.
СС0

Традиции Касьянова дня

Самой надежной традицией на Руси в этот день считали молчание. Считалось, что по земле разгуливает нечисть, и лишнего говорить не стоит. Возможно, кого-то это убережет от беды.

Что нельзя делать 29 февраля

  • употреблять вредные продукты,
  • принимать важные решения в этот день — жениться, покупать новый автомобиль и прочие,
  • оставлять не родных людей у себя на ночь.

Народные приметы Касьянова дня

  • облака высоко плывут по небу — к солнечной весне,
  • в лесу трещат деревья — к сильным морозам,
  • оттепель или капель на Касьяна — весна будет затяжной,
  • утренний туман предвещает богатый урожай летом.

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