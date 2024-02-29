Что строго запрещено делать в Касьянов день. Приметы и традиции 29 февраля

Традиции Касьянова дня

Самой надежной традицией на Руси в этот день считали молчание. Считалось, что по земле разгуливает нечисть, и лишнего говорить не стоит. Возможно, кого-то это убережет от беды.

Что нельзя делать 29 февраля

употреблять вредные продукты,

принимать важные решения в этот день — жениться, покупать новый автомобиль и прочие,

оставлять не родных людей у себя на ночь.

Народные приметы Касьянова дня

облака высоко плывут по небу — к солнечной весне,

в лесу трещат деревья — к сильным морозам,

оттепель или капель на Касьяна — весна будет затяжной,

утренний туман предвещает богатый урожай летом.

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