Традиции на Ивана Ветхопещерника
В старину существовал ритуал «одевание весны в новину».
Для этого выходили в поле с холстом, раскланивались на все стороны, расстилали холст на земле, сверху помещали пирог и уходили. Весна, которую одели в «новину», должна стать помощником для людей, особенно в деле выращивания растений.
Праздник еще называют Иваном Воином. Святому Иоанну Воину, который жил в IV веке, молятся от бед, врагов, воровства, мошенников, о наказании обидчиков, чтобы назад возвратилась украденная или пропавшая бесследно вещь.
Сегодня стоит покормить бездомных животных или диких птиц — это приведет к богатству.
Что нельзя делать на Матрону Московскую
- Нельзя ходить в грязной одежде, надевать вещи, которые носились вчера. Нужно надеть новое или постиранное бельё, чистую одежду — в этом случае весна подарит удачу и счастье.
- Нельзя отказывать в помощи и милостыне — можно самим на месте просящих оказаться.
- Нельзя ссориться, особенно с родными, друзьями, коллегами, начальством — конфликт окажется серьёзным и затяжным.
- Нельзя приступать к новым делам (в работе, бизнесе, рукоделии) — ничего не получится.
- Нельзя отправляться в путешествие, дальние поездки — к неоправданным денежным тратам и неурядицам в пути.
- Нельзя беременным женщинам давать кому-то в долг — отдать часть своих сил.
- Нельзя примерять чужую обувь — чужие проблемы станут вашими.
Народные приметы на 2 мая
- Береза распустилась быстрее ольхи и клена — лето предстоит засушливое.
- Золотистый закат с отсутствием ветра — к хорошей погоде.
- Осина зацвела — в лесу сморчки появились.
- Тёплая погода — в конце месяца будет холодно.
- Дикие утки вьют гнезда близко к воде — к засушливому лету. Если далеко — к дождливому.
- Облака плывут по небу быстро — дождя не будет.
- Вороны стаями летают — к пасмурной погоде.
- Над головой кукушка пролетела — к счастью.