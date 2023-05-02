2 мая — церковный день памяти Матроны Московской и народный праздник Иван Ветхопещерник. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Ивана Ветхопещерника

В старину существовал ритуал «одевание весны в новину».

Для этого выходили в поле с холстом, раскланивались на все стороны, расстилали холст на земле, сверху помещали пирог и уходили. Весна, которую одели в «новину», должна стать помощником для людей, особенно в деле выращивания растений.

Праздник еще называют Иваном Воином. Святому Иоанну Воину, который жил в IV веке, молятся от бед, врагов, воровства, мошенников, о наказании обидчиков, чтобы назад возвратилась украденная или пропавшая бесследно вещь.

Сегодня стоит покормить бездомных животных или диких птиц — это приведет к богатству.

Первые весенние цветы в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Что нельзя делать на Матрону Московскую

Нельзя ходить в грязной одежде , надевать вещи , которые носились вчера. Нужно надеть новое или постиранное бельё , чистую одежду — в этом случае весна подарит удачу и счастье.

надевать вещи которые носились вчера. Нужно надеть новое или постиранное бельё чистую одежду — в этом случае весна подарит удачу и счастье. Нельзя отказывать в помощи и милостыне — можно самим на месте просящих оказаться.

Нельзя ссориться , особенно с родными , друзьями , коллегами , начальством — конфликт окажется серьёзным и затяжным.

особенно с родными друзьями коллегами начальством — конфликт окажется серьёзным и затяжным. Нельзя приступать к новым делам ( в работе , бизнесе , рукоделии) — ничего не получится.

в работе бизнесе рукоделии) — ничего не получится. Нельзя отправляться в путешествие , дальние поездки — к неоправданным денежным тратам и неурядицам в пути.

дальние поездки — к неоправданным денежным тратам и неурядицам в пути. Нельзя беременным женщинам давать кому-то в долг — отдать часть своих сил.

Нельзя примерять чужую обувь — чужие проблемы станут вашими.

Цветы. Весна. СС0

Народные приметы на 2 мая

Береза распустилась быстрее ольхи и клена — лето предстоит засушливое.

Золотистый закат с отсутствием ветра — к хорошей погоде.

Осина зацвела — в лесу сморчки появились.

Тёплая погода — в конце месяца будет холодно.

Дикие утки вьют гнезда близко к воде — к засушливому лету. Если далеко — к дождливому.

Облака плывут по небу быстро — дождя не будет.

Вороны стаями летают — к пасмурной погоде.

Над головой кукушка пролетела — к счастью.

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