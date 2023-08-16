16 августа
﻿
Жизнь

Мягкую предстоящую зиму обещают в Алтайском крае

16 августа - народный праздник Антон Вихровей и церковный день памяти преподобного Антония Римлянина. Расскажем о приметах, традициях и запретах этого дня.

Природа.
Природа.
unsplash.com

Традиции на Антона Вихровея

Вихровеем праздник назвали потому, что в этот день часто наблюдаются сильные ветры, которые закручиваются в вихри.

Особо смелые выходили сегодня сторожить такие вихри на перекрестках. Внутри них прячется нечистая сила. Как только вихрь показался, в него нужно метнуть нож.

Другой ритуал задействует еще и голову петуха. Так, нужно держать в руке петушиную голову, а другой бросить нож, после этого вихрь сможет ответить на вопросы человека, поведать ему тайны, о которых он хочет знать.

Праздник также называли Антоний Малинник — в лесах и садах поспевал урожай малины, которую собирали для приготовления блюд и заготовок на зиму, особенно малинового варенья.

Помимо малины в это время поспевали лесные орехи. Отправлялись в лес для сбора урожая.

Хороший день для дальних поездок, путешествий, походов. Считается, что дальняя дорога, начатая в церковный день памяти святого Антония Римлянина, который прибыл из Рима на Русь (Новгородские земли) через море на каменной глыбе, пройдёт успешно и благополучно.

Приметы говорят о том, что если поработать сегодня на огороде, в саду, поле — в будущем году будет богатый урожай.

Чтобы принести в дом удачу на Антона Вихровея выходили на улицу, прихватив с собой что-то из дома (полотенце, ключи или др.), вытягивали предмет на руке так, чтобы его обдувал ветер, и просили семейного благополучия. Также считается, что ветер сегодня может выдуть из человека недуги.

Малина, ягода.
Малина, ягода.
СС0

Что запрещено делать на Антона Вихровея

  • Нельзя мыть пол, подметать, протирать пыль, выбрасывать мусор - можно вынести удачу и благополучие.
  • Нельзя лениться и бездельничать.
  • Православным верующим нельзя есть мясо, рыбу, молоко, яйца - все еще идет Успенский пост. Также нельзя развлекаться, устраивать шумные застолья, венчаться.
  • Нельзя ругаться, ссориться, особенно с близкими — небольшой конфликт может перерасти в большой скандал.
Природа.
Природа.
unsplash.com

Приметы на 16 августа

  • Теплый южный и тихий ветер — к мягкой зиме. По данным алтайского Гидрометцентра, 16 августа ожидается юго-западный ветер, 4-9 м/с.
  • Какая погода сегодня, таким будет и октябрь, а также 19 декабря.
  • Дождь — непогода надолго затянется.
  • Лошадь к воздуху принюхивается — перед дождем.
  • Облака на горизонте вытянулись в линию — к ветру.
  • Домашняя птица начала линять — к заморозкам.
  • Лягушки выползают на сушу, прыгают по берегу — перед дождем.
  • Туман по низинам стелется — к теплу.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость