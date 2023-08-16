Мягкую предстоящую зиму обещают в Алтайском крае

16 августа - народный праздник Антон Вихровей и церковный день памяти преподобного Антония Римлянина. Расскажем о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Антона Вихровея

Вихровеем праздник назвали потому, что в этот день часто наблюдаются сильные ветры, которые закручиваются в вихри.

Особо смелые выходили сегодня сторожить такие вихри на перекрестках. Внутри них прячется нечистая сила. Как только вихрь показался, в него нужно метнуть нож.

Другой ритуал задействует еще и голову петуха. Так, нужно держать в руке петушиную голову, а другой бросить нож, после этого вихрь сможет ответить на вопросы человека, поведать ему тайны, о которых он хочет знать.

Праздник также называли Антоний Малинник — в лесах и садах поспевал урожай малины, которую собирали для приготовления блюд и заготовок на зиму, особенно малинового варенья.

Помимо малины в это время поспевали лесные орехи. Отправлялись в лес для сбора урожая.

Хороший день для дальних поездок, путешествий, походов. Считается, что дальняя дорога, начатая в церковный день памяти святого Антония Римлянина, который прибыл из Рима на Русь (Новгородские земли) через море на каменной глыбе, пройдёт успешно и благополучно.

Приметы говорят о том, что если поработать сегодня на огороде, в саду, поле — в будущем году будет богатый урожай.

Чтобы принести в дом удачу на Антона Вихровея выходили на улицу, прихватив с собой что-то из дома (полотенце, ключи или др.), вытягивали предмет на руке так, чтобы его обдувал ветер, и просили семейного благополучия. Также считается, что ветер сегодня может выдуть из человека недуги.

Малина, ягода. СС0

Что запрещено делать на Антона Вихровея

Нельзя мыть пол, подметать, протирать пыль, выбрасывать мусор - можно вынести удачу и благополучие.

Нельзя лениться и бездельничать.

Православным верующим нельзя есть мясо, рыбу, молоко, яйца - все еще идет Успенский пост. Также нельзя развлекаться, устраивать шумные застолья, венчаться.

Нельзя ругаться, ссориться, особенно с близкими — небольшой конфликт может перерасти в большой скандал.

Природа. unsplash.com

Приметы на 16 августа

Теплый южный и тихий ветер — к мягкой зиме. По данным алтайского Гидрометцентра, 16 августа ожидается юго-западный ветер, 4-9 м/с.

Какая погода сегодня, таким будет и октябрь, а также 19 декабря.

Дождь — непогода надолго затянется.

Лошадь к воздуху принюхивается — перед дождем.

Облака на горизонте вытянулись в линию — к ветру.

Домашняя птица начала линять — к заморозкам.

Лягушки выползают на сушу, прыгают по берегу — перед дождем.

Туман по низинам стелется — к теплу.

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