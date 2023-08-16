Мягкую предстоящую зиму обещают в Алтайском крае

Традиции на Антона Вихровея
Вихровеем праздник назвали потому, что в этот день часто наблюдаются сильные ветры, которые закручиваются в вихри.
Особо смелые выходили сегодня сторожить такие вихри на перекрестках. Внутри них прячется нечистая сила. Как только вихрь показался, в него нужно метнуть нож.
Другой ритуал задействует еще и голову петуха. Так, нужно держать в руке петушиную голову, а другой бросить нож, после этого вихрь сможет ответить на вопросы человека, поведать ему тайны, о которых он хочет знать.
Праздник также называли Антоний Малинник — в лесах и садах поспевал урожай малины, которую собирали для приготовления блюд и заготовок на зиму, особенно малинового варенья.
Помимо малины в это время поспевали лесные орехи. Отправлялись в лес для сбора урожая.
Хороший день для дальних поездок, путешествий, походов. Считается, что дальняя дорога, начатая в церковный день памяти святого Антония Римлянина, который прибыл из Рима на Русь (Новгородские земли) через море на каменной глыбе, пройдёт успешно и благополучно.
Приметы говорят о том, что если поработать сегодня на огороде, в саду, поле — в будущем году будет богатый урожай.
Чтобы принести в дом удачу на Антона Вихровея выходили на улицу, прихватив с собой что-то из дома (полотенце, ключи или др.), вытягивали предмет на руке так, чтобы его обдувал ветер, и просили семейного благополучия. Также считается, что ветер сегодня может выдуть из человека недуги.
Что запрещено делать на Антона Вихровея
- Нельзя мыть пол, подметать, протирать пыль, выбрасывать мусор - можно вынести удачу и благополучие.
- Нельзя лениться и бездельничать.
- Православным верующим нельзя есть мясо, рыбу, молоко, яйца - все еще идет Успенский пост. Также нельзя развлекаться, устраивать шумные застолья, венчаться.
- Нельзя ругаться, ссориться, особенно с близкими — небольшой конфликт может перерасти в большой скандал.
Приметы на 16 августа
- Теплый южный и тихий ветер — к мягкой зиме. По данным алтайского Гидрометцентра, 16 августа ожидается юго-западный ветер, 4-9 м/с.
- Какая погода сегодня, таким будет и октябрь, а также 19 декабря.
- Дождь — непогода надолго затянется.
- Лошадь к воздуху принюхивается — перед дождем.
- Облака на горизонте вытянулись в линию — к ветру.
- Домашняя птица начала линять — к заморозкам.
- Лягушки выползают на сушу, прыгают по берегу — перед дождем.
- Туман по низинам стелется — к теплу.