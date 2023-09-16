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Жизнь

Что стоит обязательно сделать 16 сентября. Традиции и приметы на Домну Доброродную

На Руси 16 сентября посвящали Домне Доброродной. В этот день избавлялись от всего старого и не нужного и тем самым приманивали удачу. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях 16 сентября.

Лапти.
Лапти.
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Традиции Дня Домны Доброродной

16 сентября затевали генеральную уборку и избавлялись от старья. Тем самым можно освободить место для удачи и приманить хорошее в дом.

Также на Руси было принято собирать старые лапти (которых было в огромном количестве) и вешать их на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и скотину, и урожай, и самих хозяев.

Что нельзя делать 16 сентября

  • Не рекомендуется в этот день смотреться в зеркало, чтобы полюбоваться собой.А то можно приманить темные силы, которые будут преследовать несколько лет.
  • Нельзя 16 сентября переедать. По поверьям, тот, кто съест больше, чем нужно, станет беднее.
  • Не стоит ссориться и устраивать скандалы. И в целом распространять негатив.

Приметы Домны

  • Крупные муравьиные кучи — к морозной зиме.
  • Если стоит ясная погода, то зима будет долгой.
  • В лесу растет мало грибов — к плохому урожаю в будущем году.
  • Много шишек на елях — зима будет теплой.
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