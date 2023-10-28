Что стоит обязательно сделать на Ефимия Осеннего - приметы и традиции

28 октября на Руси посвящен Ефимию Осеннему. Также этот праздник называют Ефимий Пчельник, Ефим Благочестивый. Православная церковь почитает преподобного Евфимия Солунского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ефимия Осеннего

Погода в конце октября не радовала, а температура становилась все ниже. На Руси говорили, что это «Ефимий холодом корни деревьев и трав с землей смыкает, насекомых в траве укрывает, сон навевает».

Начинался непростой период подготовки льна. Женщины трепали лен. Для этого уходили в нежилую комнату, чтобы пыль от растения не пачкала покои.

После хороший лен шел на пряжу. А отходы использовали для хозяйственных нужд – вили грубые веревки, делали жгуты, подстилали скоту, конопатили деревянные строения.

Заморозки. Иней. СС0

Что запрещено делать 28 октября?

Не стоит заплетать косы и делать стрижку — в волосы можно вплести болезни.

Не рекомендуется смотреть на ночное небо — падающая звезда сулит несчастье.

Нельзя набирать воду из колодца — в ней могут скрываться болезни.

Нельзя грустить, плакать, предаваться дурным воспоминаниям, чтобы не привлекать к себе неприятности.

Масличный лен. https://www.pexels.com/ru-ru/

Приметы Ефимия Пчельника