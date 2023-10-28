Что стоит обязательно сделать на Ефимия Осеннего - приметы и традиции

Традиции Ефимия Осеннего
Погода в конце октября не радовала, а температура становилась все ниже. На Руси говорили, что это «Ефимий холодом корни деревьев и трав с землей смыкает, насекомых в траве укрывает, сон навевает».
Начинался непростой период подготовки льна. Женщины трепали лен. Для этого уходили в нежилую комнату, чтобы пыль от растения не пачкала покои.
После хороший лен шел на пряжу. А отходы использовали для хозяйственных нужд – вили грубые веревки, делали жгуты, подстилали скоту, конопатили деревянные строения.
Что запрещено делать 28 октября?
- Не стоит заплетать косы и делать стрижку — в волосы можно вплести болезни.
- Не рекомендуется смотреть на ночное небо — падающая звезда сулит несчастье.
- Нельзя набирать воду из колодца — в ней могут скрываться болезни.
- Нельзя грустить, плакать, предаваться дурным воспоминаниям, чтобы не привлекать к себе неприятности.
Приметы Ефимия Пчельника
- Если в этот день снег выпадет, то следующей осенью будет богатый урожай хлеба.
- Если луна в кругах, но небо чистое, скоро мороз ударит.
- Над восходящим солнцем виднеется облако – к ненастью.
- Кошка пьет воду больше обыкновенного – к непогоде.
- Если собака есть отказывается, то надвигается ненастье.