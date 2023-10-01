Что стоит обязательно сделать на Арину Шиповницу. Приметы и традиции 1 октября

Традиции Дня Арины Шиповницы
В народе считали, что всего в году три "Арины" — Арина – разрой берега (29 апреля), Арина-рассадница (5 мая) и Арина-осенняя – журавлиный лет. Последнюю прозвали так в честь улетающих на юг журавлей. Им желали хорошего полета и кричали вслед: «Колесом дорога».
Также 1 октября собирали шиповник. Его сушили и делали целебные отвары и настойки. Шиповник помогает при авитаминозе, простудных заболеваниях, болезнях органов желудочно-кишечного тракта.
Православные люди шли в церковь, чтобы почтить память святой Ирины и помолиться о благополучии, здоровье и семейном согласии.
Что нельзя делать 1 октября
- Стоит отложить уборку и стирку, иначе можно привлечь большие денежные траты.
- Нежелательно стричь волосы, чтобы случайно не укоротить судьбу.
- Нельзя оставлять маленького ребенка одного в комнате – он может испугаться и заболеть.
- Запрещено ругаться, ссориться и обижать близких — лучше стараться творить добро.
Приметы Шиповницы
- Если журавли полетели на юг, то на Покров будет мороз.
- Трещит домашняя мебель или утварь — к дождю.
- Восточный ветер подул – сухая погода продержится ещё несколько дней.
- Журавли полетели на Арину — первые морозы ударят через две недели.