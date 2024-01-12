14 января
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Жизнь

Что спасет барнаульцев. Цитаты задержанного за взятку вице-мэра о насущных проблемах города

11 января оперативники задержали замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Его подозревают во взяточничестве.

Антон Шеломенцев.
Антон Шеломенцев.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

Предварительно, чиновник получил 2 млн рублей от одного из предпринимателей, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

Altapress.ru вспоминает, о чем говорил Шеломенцев в 2023 году и как предлагал решить проблемы барнаульцев.

Борьба с хамством водителей

Антон Шеломенцев.
Антон Шеломенцев.
Ирина Пергаева

На форсайт-сессии «Барнаул – образ будущего» молодые горожане говорили о желании переехать в другой регион. Одна из причин — состояние общественного транспорта и хамство водителей. О природе последнего Антон Шеломенцев рассказал, что в Барнауле нехватка водителей составляет 30%. Это сказывается на качестве работы транспорта и регулярности его движения.

"Раньше водителя могли выгнать и не принимать на любом другом предприятии. Сейчас же разбираются и все заканчивается тем, что водитель просто переходит на другое место. Из-за дефицита востребованы все - у нас 25 перевозчиков, всем не хватает кадров", — сказал чиновник.

Шеломенцев также заявил, что поиск специалистов требует системного подхода. Стало известно, что профильный комитет мэрии вместе с центром занятости и автошколами занялся вопросом о переподготовке водителей на категорию «D».

Судя по жалобам барнаульцев, эту проблему так и не решили. Недавно, например, пассажирка пожаловалась на водителя, который назвал ее дурой.

Город без пробок

Антон Шеломенцев на совещании по реконструкции моста на Новом рынке.
Антон Шеломенцев на совещании по реконструкции моста на Новом рынке.
barnaul.org.

При обсуждении 11-километровой дороги, которая должна соединить промзону с развязкой на Новый мост и решить проблему с пробками в Барнауле, Шеломенцев, не сомневался в ее полезности:

«Здесь – вопрос масштабный, путь в обход центра города. Думаю, что идея войдет в генеральный план и это будет первым шагом к тому, чтобы ею заняться»

О парках

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев
Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев
barnaul.org

О самом большом парке города "Юбилейном" и его благоустройстве, которое проходило при участии городского сообщества, заместитель мэра высказался следующим образом:

"Это самый крупный парк Барнаула, который находится на территории трех районов города, поэтому здесь сформировано множество пешеходных дорожек, связывающих отдельные районы. Также жители близлежащих районов и в зимний, и в летний периоды очень активно занимаются на территории парка различными видами спорта и просто гуляют. Те работы, которые были запланированы в этом году, позволили обеспечить более комфортное пребывание и передвижение горожан в парке."

Также он напомнил, что в 2024 году в рамках нацпроекта продолжится благоустройство "Юбилейного".

Вице-мэр прокомментировал и реконструкцию парка имени Ленина: она также не обошлась без участия горожан.

"После того, как мы получим результаты анкетирования, будет организована стратегическая сессия с максимальным учетом интересов горожан, а также с участием представителей экспертного сообщества и общественных организаций. Результаты стратегической сессии и лягут в основу проекта."

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