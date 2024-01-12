Что спасет барнаульцев. Цитаты задержанного за взятку вице-мэра о насущных проблемах города

11 января оперативники задержали замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Его подозревают во взяточничестве.

Предварительно, чиновник получил 2 млн рублей от одного из предпринимателей, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

Altapress.ru вспоминает, о чем говорил Шеломенцев в 2023 году и как предлагал решить проблемы барнаульцев.

Борьба с хамством водителей

Антон Шеломенцев. Ирина Пергаева

На форсайт-сессии «Барнаул – образ будущего» молодые горожане говорили о желании переехать в другой регион. Одна из причин — состояние общественного транспорта и хамство водителей. О природе последнего Антон Шеломенцев рассказал, что в Барнауле нехватка водителей составляет 30%. Это сказывается на качестве работы транспорта и регулярности его движения.

"Раньше водителя могли выгнать и не принимать на любом другом предприятии. Сейчас же разбираются и все заканчивается тем, что водитель просто переходит на другое место. Из-за дефицита востребованы все - у нас 25 перевозчиков, всем не хватает кадров", — сказал чиновник.

Шеломенцев также заявил, что поиск специалистов требует системного подхода. Стало известно, что профильный комитет мэрии вместе с центром занятости и автошколами занялся вопросом о переподготовке водителей на категорию «D».

Судя по жалобам барнаульцев, эту проблему так и не решили. Недавно, например, пассажирка пожаловалась на водителя, который назвал ее дурой.

Город без пробок

Антон Шеломенцев на совещании по реконструкции моста на Новом рынке. barnaul.org.

При обсуждении 11-километровой дороги, которая должна соединить промзону с развязкой на Новый мост и решить проблему с пробками в Барнауле, Шеломенцев, не сомневался в ее полезности:

«Здесь – вопрос масштабный, путь в обход центра города. Думаю, что идея войдет в генеральный план и это будет первым шагом к тому, чтобы ею заняться»

О парках

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев barnaul.org

О самом большом парке города "Юбилейном" и его благоустройстве, которое проходило при участии городского сообщества, заместитель мэра высказался следующим образом:

"Это самый крупный парк Барнаула, который находится на территории трех районов города, поэтому здесь сформировано множество пешеходных дорожек, связывающих отдельные районы. Также жители близлежащих районов и в зимний, и в летний периоды очень активно занимаются на территории парка различными видами спорта и просто гуляют. Те работы, которые были запланированы в этом году, позволили обеспечить более комфортное пребывание и передвижение горожан в парке."

Также он напомнил, что в 2024 году в рамках нацпроекта продолжится благоустройство "Юбилейного".

Вице-мэр прокомментировал и реконструкцию парка имени Ленина: она также не обошлась без участия горожан.

"После того, как мы получим результаты анкетирования, будет организована стратегическая сессия с максимальным учетом интересов горожан, а также с участием представителей экспертного сообщества и общественных организаций. Результаты стратегической сессии и лягут в основу проекта."

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