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Жизнь

Инаугурация Томенко и новый прожиточный минимум. Что произошло в Алтайском крае 18 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 18 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Виктор Томенко официально вступил в должность губернатора Алтайского края. Смотрите репортаж с инаугурации.
  • В Барнауле прошли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ — они стали крупнейшими в России за последние годы и собрали спортсменов из восьми стран.
  • Прожиточный минимум в Алтайском крае с 1 января 2024 года повысится с 12794 до 13753 рублей.
  • Строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле завершено уже на 30%. Вот что сейчас происходит на участке.
  • В Алтайском онкодиспансере запустили акцию по бесплатной ранней диагностике рака головы и шеи.
  • Градсовет Барнаула рассмотрел эскизы нескольких новых зданий. Не самых больших и уникальных. Но даже гараж и овощехранилище, по мнению экспертов, должны быть привлекательными и выразительными.

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