Инаугурация Томенко и новый прожиточный минимум. Что произошло в Алтайском крае 18 сентября

- Виктор Томенко официально вступил в должность губернатора Алтайского края. Смотрите репортаж с инаугурации.
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- Прожиточный минимум в Алтайском крае с 1 января 2024 года повысится с 12794 до 13753 рублей.
- Строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле завершено уже на 30%. Вот что сейчас происходит на участке.
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- Градсовет Барнаула рассмотрел эскизы нескольких новых зданий. Не самых больших и уникальных. Но даже гараж и овощехранилище, по мнению экспертов, должны быть привлекательными и выразительными.
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