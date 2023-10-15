Вандалы, "Хатико" в поле и отец-насильник. Что произошло в Алтайском крае 15 октября

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Заморозки и первый снег. Когда жителям Алтайского края стоит надевать зимние сапоги.
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Барнаулец хотел заработать на бирже, но лишился более двух млн рублей. Он пересылал деньги в "брокерскую" компанию.
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Мужчина из Барнаула четыре года занимался сексом с собственной дочерью. Дочь защищает отца и заявляет, что все было по ее инициативе.
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На трассе Барнаул-Алейск уже месяц в поле сиди немецкая овчарка.
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В Барнауле женщина вышла на одиночный пикет, так как на деньги, которые предлагают за квартиру, купить новое жилье - невозможно.
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