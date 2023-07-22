23 июля
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Жизнь

Шукшинский фестиваль, гроза, реки вместо дорог. Что произошло в Алтайском крае 22 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 22 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Уголовным делом об изнасиловании пассажирки в такси в Алтайском крае в июне этого года заинтересовались в следственном комитете РФ. Насильнику удалось скрыться и выехать за пределы России, расследование продолжают.
  • В Барнауле восстановили движение по улице, где 21 июля образовалась приличных размеров дыра в асфальте. Дорожное покрытие починили, транспорт ходит по прежней схеме.
  • Мощная гроза обрушилась на Алтайский край в ночь на 22 июля - очевидцам удалось запечатлеть эффектные кадры.
  • Сразу несколько дорог в Барнауле превратились в реки после мощного ливня. Несколько автомобилей застряли, перестали работать светофоры, встали троллейбусы.
  • Тот же мощный ливень обрушился с потолка подъезда в барнаульской многоэтажке. Вода пробила трубу в подъезде и затопила лестничную клетку. В итоге на нижних этажах "пошел дождь".

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