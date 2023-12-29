Барнаульский дворец, истории «ЛизыАлерт» и побег из Парфеново. Что произошло в Алтайском крае 29 декабря

◆ В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ и серьезно повысилась нагрузка на скорую помощь.



◆ Полиция Алтайского края пообещала вознаграждение за информацию о местонахождении жителя села Парфеново Владимира Маматова, который несколько раз на автомобиле переехал свою жену. Женщина погибла, Маматов сбежал.



◆ Волонтеры из Барнаула рассказали 5 реальных историй о поисках пропавших людей и объяснили, чем добровольцы могут помочь «ЛизеАлерт» (даже не выходя из дома).



◆ В Барнауле автобус «ПАЗ» сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.



◆ 29 декабря 1966 года в Барнауле сдали в эксплуатацию Дворец спорта. Уже через три дня там состоялся первый новогодний бал. Почитайте, с чего начался Дворец и как люди им восхищались.

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