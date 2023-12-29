31 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Барнаульский дворец, истории «ЛизыАлерт» и побег из Парфеново. Что произошло в Алтайском крае 29 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 29 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ и серьезно повысилась нагрузка на скорую помощь.

◆ Полиция Алтайского края пообещала вознаграждение за информацию о местонахождении жителя села Парфеново Владимира Маматова, который несколько раз на автомобиле переехал свою жену. Женщина погибла, Маматов сбежал.

◆ Волонтеры из Барнаула рассказали 5 реальных историй о поисках пропавших людей и объяснили, чем добровольцы могут помочь «ЛизеАлерт» (даже не выходя из дома).

◆ В Барнауле автобус «ПАЗ» сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

◆ 29 декабря 1966 года в Барнауле сдали в эксплуатацию Дворец спорта. Уже через три дня там состоялся первый новогодний бал. Почитайте, с чего начался Дворец и как люди им восхищались.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость