Что празднуют на Григория Зимоуказателя - приметы и традиции 30 ноября

Традиции Григория Зимоуказателя
На Григория праздновали встречу северного ветра. В этот день выпадало много снега, взрослые и дети устраивали веселые зимние игры.
Люди катались с горки и верили, что тот, кто укатится дальше всех, будет самым счастливым.
А парни кувыркались в снегу и тем самым задерживали зиму на чуточку дольше. Так будущий урожай становился лучше и обильнее.
Святого Григория прозвали Зимоуказателем, так как 30 ноября можно было определить зиму. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы.
Новогодняя горка, дети.
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Что нельзя делать 30 ноября?
- Не стоит отказывать родственникам в помощи или встрече - это может привести к разладу во взаимоотношениях.
- Нельзя примерять чужие кольца — к несчастью.
- Супругам и влюбленным не рекомендуется ссориться и выяснять отношения — к скорому разрыву.
- Запрещено ходить в грязной и мятой одежде, быть непричесанными и неумытым.
- Нельзя отправляться в дальний путь — к препятствиям.
Снег. Много снега.
СС0
Приметы Григория Зимоуказателя
- Молодой месяц на небе - к скорым холодам.
- Если во льну мыши гнездо совьют, то зимой выпадет много снега.
- Темный лед на речке — к богатому урожаю.
- Погода после обеда предскажет вторую половину зимы.