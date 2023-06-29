Что посеешь. Пять глобальных проблем алтайского агросектора

Сельское хозяйство — сложная многоуровневая сфера, особенно в Алтайском крае, где в сельской местности проживает почти половина населения (44%). В этой сфере, как, впрочем, и в любой другой, есть свои достижения и свои сложности. «Свободный курс» представляет обзор пяти проблем сельского хозяйства, которые наиболее часто озвучивались в последнее время.

1. Отмирание малых деревень

В этом году в Алтайском крае стартовал проект по сбору и систематизации историй сел, которые исчезли с карты региона. Тема актуальна, как никогда, тем более что, судя по имеющимся тенденциям, небольшие деревеньки продолжат уходить с карты региона.

Эксперты сходятся на том, что, если отбросить эмоции, то придется признать, что строить новые школы и детсады в отдаленных селах, в которых, скорее всего, уже не будет никакого производства, нецелесообразно.

Экс-глава алтайского минсельхоза Александр Чеботаев выразил мнение, что на спасение всех маленьких деревень у государства просто не хватит денег и, скорее всего, власти сосредоточатся на развитии опорных пунктов — крупных поселений, где есть производства и достаточное количество жителей. Применительно к Алтайскому краю речь идет, по сути, лишь о райцентрах.

Лето. Деревня. Pixabay.com.

2. (Не)доступность медицины на селе

Одним из аспектов проблемы малых сел выступает сельская медицина. Обеспечить небольшие деревни узкими специалистами нереально. Но даже на основных специалистов для достаточной практики необходима минимальная база потенциальных пациентов. На терапевта на селе должно приходиться как минимум 1200 человек, на педиатра — около 800.

Проблему краевые власти пытаются решить, в первую очередь, путем строительства ФАПов. С 2018 по 2022 годы в регионе построено 72 ФАПа и 12 врачебных амбулаторий, большинство из которых открыты именно в селах. В текущем году планируется создать еще девять ФАПов и четыре врачебных амбулатории.

Также используются мобильные комплексы — между населенными пунктами курсируют три маммографа, два флюорографа, а также мужской, женский, детский и многофункциональный центры. Кроме того, в семи городах края действует сеть межрайонных центров, экономически оправданных с точки зрения вложения средств и привлечения кадров.

ФАП в Талице. altairegion22.ru

3. Нисходящий тренд в ценах на зерновые

Если перенести внимание с социальной сферы на экономическую, то в глаза сразу бросается ситуация на рынке зерновых. Алтайский край традиционно входит в число регионов-лидеров по их сбору. Существенная часть урожая отправляется за границу, выступая, по сути, основным экспортным товаром края.

Вместе с тем, количество стран-импортеров российской пшеницы с 2019-2020 года сократилось к 2023 году с 99 до 75. При этом с июля 2022 года пошлины на зерно устанавливаются хотя и в рублях, но все равно, исходя от мировых цен в долларах. Поэтому ослабление рубля ведет к их росту. Между тем, затраты аграриев выросли на 70% — с 11 до 19 тыс. рублей на гектар.

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на крупнейшем за Уралом зерновом форуме, который прошел в Белокурихе, констатировал нисходящий тренд цены на зерновые — пшеницу, кукурузу, ячмень. В качестве причин он указал борьбу с инфляцией, рост стоимости денег и снижение платежеспособного спроса со стороны развивающихся стран.

Зерно. Калькулятор. Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

4. Проблемы с поставками запчастей и техники

Вызванные санкционным кризисом проблемы с импортом западных товаров ударили, в первую очередь, по техническому оснащению алтайских агропредприятий сельскохозяйственной техникой. Сами заводы стали испытывать проблемы с поставкой комплектующих.

Главы хозяйств указывают на то, что импортная техника подорожала вдвое. Стоимость отечественной тоже повысилась. Так, в апреле у «Ростсельмаша» кончились квоты по программе льготных продаж и цены выросли на 35%. В то же время продукция аграриев, напротив, дешевеет. В частности, сообщается, что цена на подсолнечник сократилась вдвое, а на пшеницу — в полтора раза.

Рост цен на запчасти доходил до троекратного. Дилеры сельхозтехники сумели наладить каналы поставок через Турцию, Арабские Эмираты и Китай, однако сроки поставок при этом серьезно выросли. Многие уже переходят на китайскую и белорусскую технику.

Перевернувшийся трактор ГУ МВД России по Алтайскому краю

5. Замещение импортного семеноводства отечественным

Еще одно направление импорта, на котором мы хотели особо заострить внимание, это семенной материал. Особенно широкого резонанса эта тема не получила, однако ее важность сложно переоценить. Еще в 2021 году президент РФ Владимир Путин заявил, что долю отечественных семян необходимо довести как минимум до 75% к 2030 году.

Засилье импорта выработало у участников рынка привычку к семенам зарубежного производства. За 10 лет использование зарубежных семян только росло. Импортозависимость особенно велика в сегментах подсолнечника (70%) и кукурузы (50%).

Вместе с тем, шаги в сторону решения проблемы уже делаются. Так, например, федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий еще в 2020 году передал на государственное сортоиспытание семь высокопродуктивных сортов различных культур. Кроме того, в крае действует около 30 хозяйств, которые размножают семена на продажу.