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Жизнь

Что обязательно нужно сделать в Наумов день: приметы и традиции 14 декабря

14 декабря на Руси отмечали Наумов день, которого еще прозвали Наумом Грамотником. Православная церковь вспоминает святого Наума – одного из 12 ветхозаветных пророков, именуемых малыми.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Традиции Наумова дня

Наумов день один из немногих праздников, который посвящен образованию и учению. В этот день сельских детей отправляли учиться.

В древние времена дети из разных семей отправлялись в школу в разное время. Одни начинали учиться в августе, другие – в сентябре, третьи – 14 ноября, в день святых Космы и Дамиана.

Дети же крестьян уходили позже всех - 14 декабря - так как помогали семье с уборкой урожая.

Родители служили молебен и просили благословение на ребенка. Они приглашали в дом «учителя», в роли которого в то время выступал дьякон.

Люди молились святому Науму и верили, что пророк "и на худой разум наведет на ум".

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Что нельзя делать 14 декабря?

  • Не стоит делать комплименты насчет выдающихся способностей, умений и достижений - иначе у человека могут возникнуть провалы в памяти.
  • Запрещено во время еды делать уроки или читать книги.
  • Нельзя оставлять книгу отрытой - а то читающий все забудет.
  • Не рекомендуется смотреть в глаза нищему, которому подают милостыню - иначе можно оказаться на его месте.
  • Не стоит выходить на улицу в темное время суток в одиночестве.
Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Приметы Наумова дня

  • Если ветер северный, то грядет сильное похолодание.
  • Если звезды на небе переливаются, то будет вьюга.
  • Собачий лай слышно глухо – к снегопаду.
  • Облака против ветра плывут – к похолоданию.
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