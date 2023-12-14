Что обязательно нужно сделать в Наумов день: приметы и традиции 14 декабря

14 декабря на Руси отмечали Наумов день, которого еще прозвали Наумом Грамотником. Православная церковь вспоминает святого Наума – одного из 12 ветхозаветных пророков, именуемых малыми.

Традиции Наумова дня

Наумов день один из немногих праздников, который посвящен образованию и учению. В этот день сельских детей отправляли учиться.

В древние времена дети из разных семей отправлялись в школу в разное время. Одни начинали учиться в августе, другие – в сентябре, третьи – 14 ноября, в день святых Космы и Дамиана.

Дети же крестьян уходили позже всех - 14 декабря - так как помогали семье с уборкой урожая.

Родители служили молебен и просили благословение на ребенка. Они приглашали в дом «учителя», в роли которого в то время выступал дьякон.

Люди молились святому Науму и верили, что пророк "и на худой разум наведет на ум".

Школа. Учеба. СС0.

Что нельзя делать 14 декабря?

Не стоит делать комплименты насчет выдающихся способностей, умений и достижений - иначе у человека могут возникнуть провалы в памяти.

Запрещено во время еды делать уроки или читать книги.

Нельзя оставлять книгу отрытой - а то читающий все забудет.

Не рекомендуется смотреть в глаза нищему, которому подают милостыню - иначе можно оказаться на его месте.

Не стоит выходить на улицу в темное время суток в одиночестве.

Школа. Учеба. СС0.

Приметы Наумова дня