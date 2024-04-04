Что нового (и старого) ждет охотников в Алтайском крае в 2024 году, рассказывает altapress.ru

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Сколько длится сезон охоты?

На водоплавающую дичь: с 7 по 16 апреля почти для всех районов. Для 10 районов охота разрешена с 27 марта по 5 апреля. Это Калманский, Локтевский, Рубцовский, Романовский, Поспелихинский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы.

На селезней с использованием живых подсадных уток: на всей территории края с 1 апреля по 6 мая.

На бурого медведя: с 1 апреля по 30 мая.

На боровую дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп): с 27 апреля по 6 мая.

На серую ворону: с 27 марта по 6 мая.