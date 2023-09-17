17 сентября
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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 17 сентября: народные приметы на Неопалимую Купину

17 сентября отмечается народно-христианский праздник Неопалимая Купина. По-другому его называют День Вавилы, Луков день и Праздные вилы. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, а также с какими народными приметами и традициями он связан.

Осень.
Осень.
СС0

Народные традиции 17 сентября

В этот день у наших предков была традиция, обязательно помолиться Неопалимой Купине, которая охраняла жилища от пожаров и молний. Кроме того, было приняло во время пожара обходить дом вокруг с иконой в руках.

17 сентября существовали особые приметы, связанные с возгораниями. Например, пожар предвещали мыши, бегущие по полю, кукушка, летящая по деревне, или заяц, который пробегал по селению.

Наши предки говорили: «Быть готовым к пожару — Бога искушать». Поэтому в этот день нельзя было держать пожарную бочку в полной исправности.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

На Неопалимую Купину ни в коем случае не давали в долг и не подавали милостыню нуждающимся. Считалось, что это может притянуть нищету.

Народные приметы 17 сентября

  • Много шелухи на луке – зима будет очень холодной.

  • Большой урожай рябины - к морозам зимою.

  • На Вавилу чинят грабли, косы, вилы.

  • После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью.

  • Облака идут друг над другом в несколько ярусов — к переменной погоде с небольшими осадками и последующим похолоданием.

  • Рыба Голец мечется по аквариуму — к скорому ненастью.

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