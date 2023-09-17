Что ни в коем случае нельзя делать 17 сентября: народные приметы на Неопалимую Купину

Народные традиции 17 сентября
В этот день у наших предков была традиция, обязательно помолиться Неопалимой Купине, которая охраняла жилища от пожаров и молний. Кроме того, было приняло во время пожара обходить дом вокруг с иконой в руках.
17 сентября существовали особые приметы, связанные с возгораниями. Например, пожар предвещали мыши, бегущие по полю, кукушка, летящая по деревне, или заяц, который пробегал по селению.
Наши предки говорили: «Быть готовым к пожару — Бога искушать». Поэтому в этот день нельзя было держать пожарную бочку в полной исправности.
На Неопалимую Купину ни в коем случае не давали в долг и не подавали милостыню нуждающимся. Считалось, что это может притянуть нищету.
Народные приметы 17 сентября
-
Много шелухи на луке – зима будет очень холодной.
-
Большой урожай рябины - к морозам зимою.
-
На Вавилу чинят грабли, косы, вилы.
-
После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью.
-
Облака идут друг над другом в несколько ярусов — к переменной погоде с небольшими осадками и последующим похолоданием.
-
Рыба Голец мечется по аквариуму — к скорому ненастью.