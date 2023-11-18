19 ноября
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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 18 ноября: народные приметы на День Ионы

18 ноября отмечается народно-христианский праздник День Ионы. По-другому его называют День Млечности, Галактион и Иона. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные традиции 18 ноября

В День Ионы девушки молились о том, чтобы небеса им послали хороших женихов. Считалось, что сегодня по белу свету катится чье-то счастье, как обручальное кольцо. Девушки приманивали это счастье, разбрасывая рано утром у дома мелкие монетки и поделки, сделанные своими руками.

Если 18 ноября в кроватку к ребенку положить чистый веник и точно такой же взять его матери, то они будут здоровы и счастливы в течение всего года.

Нельзя принимать в этот день важные решения или заключать какие-либо сделки. От серьезных дел лучше воздержаться, так как это сулит большие неудачи.

Если в День Ионы совершить крупную покупку, то она не прослужит долго.

Наши предки в этот день затевали уборку дома. Считалось, что так можно не только навести чистоту, но и избавить свою обитель и домочадцев от негатива. После уборки обычно перекрещивали углы дома и окропляли святой водой, прочитав молитву «Отце Наш».

Народные приметы 18 ноября

  • Луна находится в дымке – скоро будет затяжное ненастье.
  • На ветках ивы виден иней – зима будет длительной.
  • Много инея видно – жди оттепели в ближайшее время.
  • Снег ложится на землю неровно – в следующем году урожай ржи будет богатым.
  • Дует северный ветер, но небо ясное – жди похолодания.
  • Если сходить в баню - весь следующий год здоровым будешь.
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