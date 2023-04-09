Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Букеты вербы ассоциируются с началом весны, первыми теплыми днями и важнейшим православным праздником — Вербным воскресеньем. Согласно преданию, на дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви. В России место пальмы заняла верба.

В Вербное воскресенье нежелательно выполнять любую работу по дому — убирать, мыть пол, стирать.

Считалось, что так можно счастье свое вымести, указывает vn.ru. Не рекомендуется работать на земле, в огороде. Нельзя ссориться, ругаться и желать другим зла.

Не принято ходить на кладбище в Вербное воскресенье.

А нужно посвятить время отдыху и общению с близкими. В Вербное воскресенье все верующие, которые соблюдают пост, смогут позволить себе послабление в еде — можно употреблять любые блюда из рыбы.