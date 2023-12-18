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Жизнь

Что нельзя делать на Саввин день: приметы и традиции 18 декабря

18 декабря на Руси посвящали Савве Освященному. Православная церковь вспоминает святого Савву, жившего на территории Палестины примерно в V веке.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
СС0

Традиции Саввина дня

Саввин день считался мужским праздником, и женщины молились о защите и здоровье своих мужчин. Самим же женщинам в этот день запрещалось работать.

18 декабря старались не ходить ни к кому в гости. Во-первых, из-за морозов и короткого дня, а во-вторых, по поверьям, в этот день на улице гуляла нечисть. Люди собирались дома в кругу семьи. Отмечали праздник без богатого застолья, так как продолжается Рождественский пост.

Существует поверье, что тот, кто в этот день посватается, будет с любимой жить в мире и согласии.

Домашний уют. Зима.
Домашний уют. Зима.
СС0

Что нельзя делать 18 декабря?

  • Девушкам запрещено работать - толку от труда будет мало.
  • Не стоит начинать важных дел - они обречены на провал.
  • Беременным не рекомендуется мыть голову - а то у ребенка будет плохая память.
  • Нельзя спорить и ругаться в дороге, иначе можно накликать беду.
Отдых.
Отдых.
ССО.

Приметы Саввина дня

  • Белки покидают свои жилища в мороз - будет оттепель.
  • Услышать пение снегиря – к снежным заносам и вьюге.
  • Снег тает на окнах - к потеплению.
  • Огонь в печи красный – будет стужа.
  • Дым столбом - к морозу, развивается в разные стороны – к ненастью, стелется по земле – к снегу.
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