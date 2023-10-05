Что нельзя делать на Иону и Фоку 5 октября

5 октября отмечают народно-христианский праздник Иона и Фока. Православная церковь вспоминает святого мученика Фоку Синопского и пророка Иона. А на Руси его прозвали Листодером в честь приходящей осени.

Традиции Иона и Фоки

На Руси считали, что настоящая осень начинается 5 октября. Уже все листья пожелтели и стелились золотым ковром по земле. Ягод и грибов становилось все меньше, а те, что попадались были горькими и невкусными.

"На Фоку одна ягода – горькая рябина, и одно дерево – горькая осина", — гласила поговорка.

Кстати, люди верили, что осина может снять любые болезни. Человеку, больному лихорадкой, следовало отправиться в лес и попросить осину забрать его болезнь и дать легкость. После чего дерево нужно было перевязать своим поясом.

Осень. Листья СС0

Что нельзя делать на Иона и Фоку

На Иону и Фоку запрещено есть рыбу — ведь пророк Иона находился в чреве кита.

Нельзя спать до обеда, иначе святые накажут бессонницей и финансовым неблагополучием.

Не стоит спать на чужой постели, иначе можно притянуть болезни и невзгоды хозяина.

Осторожнее с муравейниками — если его разорить, то можно накликать бурю.

Нельзя ругаться на ветер — к ненастью.

Осень. Листья СС0

Приметы на 5 октября