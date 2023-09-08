8 сентября
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Жизнь

Что можно и нельзя делать на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

8 сентября проходит церковный праздник Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери
СС0, via Wikimedia Commons

Традиции на Сретение

Согласно сказанию, автором иконы стал евангелист Лука. На Русь из Византии икона попала около 1130 года, была вручена в качестве подарка князю Мстиславу Владимировичу.

В этот день нужно поставить перед собой цель, которую вы хотите достичь. Неплохо будет распланировать свои следующие шаги.

Также Это прекрасный день для любви. Признание в чувствах, любовные и семейные клятвы, свидание, сватовство, обручение, начало совместной жизни, свадьба — союз окажется крепким.

Природа Алтайского края
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник

Что нельзя делать на Сретение

  • Жаловаться на свою судьбу плакать, пребывать в дурном настроении, предаваться унынию — станет еще хуже.
  • Переедать — к финансовым затруднениям.
  • Ссориться — неприятный осадок останется надолго.
Природа Алтайского края
Природа Алтайского края
Алтайский биосферный заповедник

Народные приметы 8 сентября

  • Холодное или морозное утро — к ранней зиме.
  • Береза и дуб еще стоят в листьях — зима окажется суровой.
  • Много рябины уродилось — к морозной зиме.
  • Много опят в лесах появилось — бабьего лета в текущем году не будет.
  • Туман утром — к теплой погоде.
  • Стук дятла разносится далеко — к дождю.
  • Сойки улетают на юг — погода скоро испортится.
  • Овсянку услышать — по приметам сулит скорое счастье.
  • Иней на деревьях — будет мороз.

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