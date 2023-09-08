Что можно и нельзя делать на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

Традиции на Сретение

Согласно сказанию, автором иконы стал евангелист Лука. На Русь из Византии икона попала около 1130 года, была вручена в качестве подарка князю Мстиславу Владимировичу.

В этот день нужно поставить перед собой цель, которую вы хотите достичь. Неплохо будет распланировать свои следующие шаги.

Также Это прекрасный день для любви. Признание в чувствах, любовные и семейные клятвы, свидание, сватовство, обручение, начало совместной жизни, свадьба — союз окажется крепким.

Природа Алтайского края Алтайский биосферный заповедник

Что нельзя делать на Сретение

Жаловаться на свою судьбу плакать, пребывать в дурном настроении, предаваться унынию — станет еще хуже.

Переедать — к финансовым затруднениям.

Ссориться — неприятный осадок останется надолго.

Природа Алтайского края Алтайский биосферный заповедник

Народные приметы 8 сентября

Холодное или морозное утро — к ранней зиме.

Береза и дуб еще стоят в листьях — зима окажется суровой.

Много рябины уродилось — к морозной зиме.

Много опят в лесах появилось — бабьего лета в текущем году не будет.

Туман утром — к теплой погоде.

Стук дятла разносится далеко — к дождю.

Сойки улетают на юг — погода скоро испортится.

Овсянку услышать — по приметам сулит скорое счастье.

Иней на деревьях — будет мороз.

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