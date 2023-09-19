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Жизнь

Что можно и нельзя делать на Михайлово чудо

19 сентября проходит народный праздник Михайлово чудо.

Горная река. Горный Алтай.
Горная река. Горный Алтай.
Минприроды Республики Алтай.

Народные традиции на Михайлово чудо

В церковном календаре проходит праздник воспоминания чуда Архистратига Михаила (архангела Михаила) в Хонех, когда после молитв ему, он спас храм, на который направили сразу два русла реки язычники. Архангел ударил жезлом по горе, после чего в ней появилась расселина, в которую и устремилась вода, оставив храм нетронутым. В народном календаре этот день носит название Михайлово чудо.

Если помочь кому-либо, родному или незнакомому человеку, и после этого попросить помощи у Архангела Михаила, он поможет в исполнении загаданного желания.

Также этот праздник — отличный повод позвать гостей, сходить в гости, сделать первый шаг к перемирию.

Сон в ночь на 19 сентября, как правило, быстро сбывается. То, что привиделось в сновидении, может исполниться уже в течение суток.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Что нельзя делать на Михайлово чудо

  • Много работать по своей собственной инициативе, весь день проводить в делах — можно сделать серьезную ошибку, после которой все придется либо переделывать, либо вовсе заканчивать.
  • Перекладывать свою работу на других. Также если заставить сделать неправильно другого человека, чтобы самому остаться «чистым», наказание будет преследовать именно того недоброго хитреца, который так поступает.
  • Нельзя уходить из дома надолго, весь день с утра и до ночи проводить не в кругу семьи — такое поведение может привести к ссорам, скандалам и недопониманиям.
  • Плохой день для дальней дороги и путешествия — в пути могут поджидать неприятности.
  • Отказывать в просьбах — иначе возникнут такие трудности, с которыми будет невозможно справиться самостоятельно и придется просить помощи у других людей.
  • Заниматься сбором урожая овощей — в противном случае можно получить проблемы с пищеварением.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Народные приметы на 19 сентября

  • Иней на деревьях — зима будет снежная.
  • Листья осины падают изнанкой вверх — зима окажется теплой.
  • Утром стоит туман — к теплу.
  • При заходе солнца паутина летает — ночью возможны заморозки.
  • Вечером на небе облака синего цвета — погода переменится.
  • Листья березы до сих пор не опали — зима предстоит холодной.
  • Береза начинает желтеть сверху — весна будет ранней.

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