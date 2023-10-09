Что можно и нельзя делать на Иоанна Богослова

Традиции Иоанна Богослова

По народным поверьям, Иоанн Богослов считается покровителем художников, иконописцев, всех, кто так или иначе связан с изобразительным искусством. Святому молятся о даровании вдохновения, таланта, помощи в сложной творческой работе.

Также в этот день сваты ходят в гости к потенциальным невестам.

Сон в ночь на 9 октября может показать те важные моменты в жизни, ситуации и обстоятельства, которые человек по какой-то причине игнорирует, и тем самым упускает что-то важное.

Осень. Листья СС0

Что нельзя делать на Иоанна Богослова

Брать в руки острые предметы — к ссорам и скандалам, проблемам с окружающими людьми.

Вступать в конфликт с родственниками — к общей семейной беде.

стричься, делать прическу и проводить другие манипуляции с волосами — процедура окажется неудачной.

Есть лук и чеснок, употреблять их также в составе других блюд — души умерших будут ночью пугать.

Осень. Листья СС0

Народные приметы на 9 октября

Снег — зима начнется 21 ноября.

Снег выпал днем — скоро растает.

Снег выпал ночью — долго пролежит.

Дождь со снегом — в январе будет три сильных оттепели.

Солнечный день — июнь будет холодный, с частыми дождями.

Дождь — три последующих недели будут мокрыми.

Солнце садится в тучи или облака — к ненастью.

Красный закат — к ветреной погоде.

Тусклые звезды — к осадкам.

Тетерев на верхушке дерева — к ясной погоде.

После долгого затишья подул ветер — осадки принесет.

Грачи улетели — скоро выпадет первый снег.

Источник.